https://news.day.az/sport/1330000.html Армяне устроили провокацию в матче со сборной Румынии - ФОТО
Армяне устроили провокацию в матче со сборной Румынии - ФОТО
В футбольном матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 между сборными Армении и Румынии произошла провокация.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Offsideplus.az, армяне вывесили на трибунах так называемый "флаг Нагорно-Карабахской Республики".
Представляем вашему вниманию данное фото:
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