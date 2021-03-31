Армяне устроили провокацию в матче со сборной Румынии

В футбольном матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 между сборными Армении и Румынии произошла провокация.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Offsideplus.az, армяне вывесили на трибунах так называемый "флаг Нагорно-Карабахской Республики".

Представляем вашему вниманию данное фото: