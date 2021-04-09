Зидан отреагировал на слухи о возможном приглашении в "Ювентус"

Главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан заявил, что сохраняет приятные воспоминания о туринском "Ювентусе", за который ранее выступал, однако сейчас сконцентрирован на работе в Испании.

"Италия в моем сердце, я провел пять лет в Турине, "Ювентус" по-прежнему важен для меня. Но сейчас я здесь (в "Реале")", - приводит слова Зидана La Gazzetta dello Sport, передает Day.Az.