УЕФА рассматривает вариант переноса финала Лиги чемпионов в Великобританию

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант с переносом финала Лиги чемпионов из Турции в Великобританию, сообщает The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, европейская организация рассматривает предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о переносе матча на лондонский стадион "Уэмбли".

Однако такое позднее изменение места проведения матча может вызвать негативную реакцию со стороны турецкой федерации футбола и может создать серьезные проблемы международным телевизионным компаниям. При этом, стоит отметить, что Великобритания предложила провести финал турнира у себя из-за попадания Турции в коронавирусный "красный список".

В Лиге чемпионов состоится "английский" финал - за трофей сразятся "Манчестер Сити" и лондонский "Челси".