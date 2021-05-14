https://news.day.az/sport/1342550.html В пятницу пройдут матчи XXVII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу
В пятницу пройдут матчи XXVII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу
Матчи XXVII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу состоятся в пятницу, передает Day.Az.
"Габала" примет "Сабах" (поединок стартует в 17:00), "Карабах" - "Кешля", "Сумгайыт" - "Нефтчи", "Зиря" - "Сабаил" (все три - в 19:00).
После 26 туров "Карабах" занимает первое место (54 очков) в чемпионате Азербайджана по футболу. На одно очко от лидера отстает бакинский "Нефтчи". На третьем месте располагается "Сумгайыт" (36 очков). Замыкает турнирную таблицу "Кешля" (23 очка).
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