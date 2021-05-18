Токийская ассоциация медицинских работников призвала отменить Олимпиаду в Японии

Токийская ассоциация медицинских работников, в которую входят 6000 врачей, направила премьер-министру Японии Есихидэ Суга открытое письмо, в котором призвала отменить Олимпиаду в Токио из-за пандемии COVID-19.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на sports.ru, ассоциация подчеркивает, что больницы в городе-организаторе Игр "почти не имеют свободных мест".

"Мы настоятельно просим власти убедить Международный олимпийский комитет (МОК) в сложности проведения Олимпийских игр и добиться решения об их отмене", - говорится в письме.

Ранее правительство Японии продлило режим чрезвычайной ситуации в Токио и ряде префектур, которые по плану должны принять олимпийские соревнования.

Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.