Хабиб Нурмагомедов предложил провести бой с президентом UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов шутливо предложил троюродному брату, главе Eagle FC Шамилю Завурову провести бой с президентом UFC Даной Уайтом, сообщает Day.Az со ссылкой на "Спорт-Эспресс".

Нурмагомедов задумался, выходил ли когда-нибудь Уайт на бой и проверял ли, как устроена лига. Спортсмен заявил, что пусть его слова станут вызовом для президента UFC.

"Пускай Дана Уайт берет пример с Шамиля Завурова. Пускай выходит и проверяет свою организацию. Может, сделаем тебе прощальный бой с Даной - на совместном турнире EFC/UFC?" - обратился боец к своему брату. Сам Завуров выразил неуверенность насчет организации такой встречи и предложил кандидатуры Камила Гаджиева и Амира Мурадова. Он также добавил, что хочет "серьезный бой".

Отмечается, что на турнире Eagle FC в Алма-Ате Завуров победил техническим нокаутом бразильского спортсмена Рикардо Трилони.