Турция разгромила Гибралтар в матче отбора на ЧМ

Сборная Турции с крупным счетом победила команду Гибралтара в домашнем матче 9-го тура квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года.

Встреча завершилась со счетом 6:0.

Голами в составе победителей отметились Керем Актюркоглу, Ибрахим Дервишоглу (дубль), Мерих Демирал, Сердар Дурсун и Мерт Мюльдюр. На 23-й минуте был удален защитник гостей Джейси Оливеро.

В параллельной встрече команда Норвегии сыграла вничью с Латвией на своем поле (0:0).

Турки вышли на второе место в турнирной таблице группы G, норвежцы - третьи (18). Латвия и Гибралтар, которые ранее лишились шансов на выход из группы, занимают пятое (6 очков) и шестое (0 очков) места соответственно.

В заключительном туре 16 ноября Турция сыграет в гостях с Черногорией, Норвегия - с Нидерландами.