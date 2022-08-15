Мбаппе хочет, чтобы Неймар ушел из «ПСЖ»

Нападающий Килиан Мбаппе обратился к руководству "Пари Сен-Жермен" с просьбой продать Неймара. Об этом сообщает журналист Ромен Молина, его цитирует Get French Football News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Лагерь француза еще в конце прошлого сезона настаивал на том, чтобы его товарищ по команде покинул клуб. Как утверждает источник, между игроками есть напряженность по поводу того, кто из них будет бить пенальти в новом сезоне. Особенно после того, как француз промахнулся с одиннадцатиметровой точки во втором туре в матче против "Монпелье". Стоит отметить, что Неймар в этом матче отметился дублем. Всего в новом сезоне чемпионата Франции бразилец забил уже три мяча. Он является лучшим бомбардиром команды.

Сам Мбаппе считает, что за последние пять лет он многому научился у Неймара, но теперь предпочел бы учиться у Лионеля Месси.

После двух туров чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" единолично возглавляет турнирную таблицу. На два очка от парижан отстает "Лилль", "Марсель", "Тулуза", "Ланс" и "Монако".