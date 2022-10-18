Экс-игрок «Реала», «Ювентуса» и сборной Аргентины Игуаин завершил карьеру

Экс-футболист "Реала", "Ювентуса" и сборной Аргентины Гонсало Игуаин заявил о завершении профессиональной карьеры. Его слова передает официальный сайт "Интер Майами", который стал последней командой аргентинца, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"После последнего матча в карьере я почувствовал, что работа, которую я очень любил почти половину своей жизни, подошла к концу. Это были 17 с половиной лет моей карьеры... Я ухожу очень гордо, зная, что я отдавал футболу всего себя до сегодняшнего дня. Отдаваться полностью, чем бы ты ни занимался - это самое главное", - сказал Игуаин.

Игуаин трижды выигрывал чемпионат Испании в составе мадридского "Реала", столько же раз становился чемпионом Италии с "Ювентусом", а в сезоне 2018/19 стал победителем Лиги Европы с "Челси". В 2014 году вместе со сборной Аргентины нападающий стал серебряным призером чемпионата мира.