Бывший чемпион UFC Диллашоу завершил карьеру

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусредней весовой категории Ти Джей Диллашоу уведомил промоушен о своем уходе. Об этом сообщает журналист Ариэль Хельвани, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что такое решение Диллашоу принял после недавней операции на плече.

В смешанных единоборствах Диллашоу провел 23 поединка, в которых он одержал 18 побед (восемь нокаутом, три сдачей, семь решением) и потерпел пять поражений (три нокаутом, два решением).

В последнем поединке американец проиграл Алджамейну Стерлингу в титульном поединке, который состоялся 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Тогда Стерлинг победил техническим нокаутом.

В 2011 году Ти Джей Диллашоу принял участие в The Ultimate Fighter, после чего дебютировал в промоушене.

В конце октября в UFC не исключили проведения боя между россиянином Петром Яном и Диллашоу.