https://news.day.az/sport/1525647.html Нападающий "Карабаха" может перейти в "Ференцварош"
Примечательно, что летом прошлого года Овусу забил "Ференцварошу" в бакинском матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, завершившемся ничьей (1:1, 3:1).
Нападающий "Карабаха" может перейти в "Ференцварош"
Форвард азербайджанского футбольного клуба "Карабах" Овусу может перебраться в Венгрию.
Как передает Day.Az со ссылкой на Спорт-Экспресс, в услугах ганского нападающего заинтересован "Ференцварош". Ожидается, что венгерский клуб подпишет Овусу летом после того, как у него завершится контракт с "Карабахом".
Примечательно, что летом прошлого года Овусу забил "Ференцварошу" в бакинском матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, завершившемся ничьей (1:1, 3:1).
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