Нападающий "Карабаха" может перейти в "Ференцварош"

Форвард азербайджанского футбольного клуба "Карабах" Овусу может перебраться в Венгрию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Спорт-Экспресс, в услугах ганского нападающего заинтересован "Ференцварош". Ожидается, что венгерский клуб подпишет Овусу летом после того, как у него завершится контракт с "Карабахом".

Примечательно, что летом прошлого года Овусу забил "Ференцварошу" в бакинском матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, завершившемся ничьей (1:1, 3:1).

