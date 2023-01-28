Гендиректор «Атлетико» обвинил «Реал» в многолетнем давлении на судей

Генеральный директор "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин раскритиковал судей за систематическое влияние на результат матчей мадридского "Реала".

"Они создают такое давление, что это нормально, что оно влияет на тех, кто должен принимать решения. И они, знают, что их ждет, если они навредят "Реалу" ошибкой. Такова система, и "Атлетико" не может в одиночку изменить ее, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Честно говоря, я думаю, что если кого-то и не защищали прошлым вечером, это были, например, Гризманн или Мората, которых буквально пинали, но такова система", - приводит слова генерального директора "Атлетико" официальный сайт команды.

27 января "Реал" обыграл "Атлетико" в четвертьфинальном матче Кубка Испании со счетом 3:1. Первыми отличились "матрасники", а затем подопечные Карло Анчелотти смогли в основное время отыграться. В дополнительное время "сливочные" еще дважды поразили ворота Яна Облака.

Стоит отметить, что в концовке второго тайма судья в течение двух минут показал две желтые карточки защитнику "Атлетико" Стефану Савичу.

В полуфинал Кубка Испании также вышли "Барселона", "Осасуна" и "Атлетик".