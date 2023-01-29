Джокович в десятый раз выиграл Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над греком Стефаносом Циципасом в финальном матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходил в Мельбурне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) в пользу серба, посеянного на турнире под четвертым номером. Циципас имел третий номер посева. Теннисисты провели на корте 2 часа 56 минут.

36-летний теннисист выиграл свой 22-й титул на турнирах Большого шлема и сравнялся по этому показателю с рекордсменом испанцем Рафаэлем Надалем. Это его десятая победа на Australian Open (рекорд), также он дважды становился чемпионом "Ролан Гаррос", семь раз выигрывал Уимблдон и три раза - Открытый чемпионат США.