Cупертяжеловес Азербайджана добыл серебро рейтингового турнира

В Загребе (Хорватия) продолжается первый рейтинговый турнир года по спортивной борьбе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, во второй день турнира на ковер вышли борцы вольного стиля. Азербайджан сегодня представляли пятеро, включая лидера женской сборной Марию Стадник. Она не смогла добыть медаль.

125 кг. Гиорги Мешвилдишвили выиграл схватки у борцов Польши, США и Болгарии, выйдя в финал. На решающую схватку против борца из Ирана Мешвилдишвили не вышел, взяв в итоге серебро.



92 кг. Осман Нурмагомедов проиграл в четвертьфинале борцу из США. Его обидчик вышел в финал, и Осман будет бороться за бронзу. В схватке за медаль Нурмагомедов одолел соперника из США.



97 кг. Магомедхан Магомедов проиграл на старте олимпийскому чемпиону из США Кайлу Снайдеру. Снайдер вышел в финал. Магомедо выиграл утешительную схватку, после чего в сумел добыть бронзу, выиграв у борца из Польши.

50 кг. Мария Стадник одержала две победы, но не вышла на полуфинальную встречу с олимпийской чемпионкой из Японии Юи Сусаки. На схватку за бронзу Стадник снова не вышла, и таким образом завершила выступление.

Тюркан Насирова выиграла в квалификации, но проиграла в 1/8 финала и завершила выступление.

Ранее на турнире Алиаббас Рзазаде (57 кг) стал чемпионом, Гаджи Алиев (70 кг) добыл серебро, а Али Рагимзаде (65 кг), Гаджимурад Гаджиев (70 кг) и Джабраил Гаджиев (74 кг) - бронзу.

