Стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги Европы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В итоге жеребьевки были сформированы восемь пар, которые проведут друг с другом два матча. Пары 1/8 финала турнира выглядят следующим образом:

"Унион Берлин" - "Юнион"

"Севилья" - "Фенербахче"

"Ювентус" - "Фрайбург"

"Байер" - "Ференцварош"

"Спортинг" - "Арсенал"

"Манчестер Юнайтед" - "Бетис"

"Рома" - "Реал Сосьедад"

"Шахтер" - "Фейеноорд".

Первые матчи запланированы на 9 марта, ответные пройдут 16-го марта.

Действующим победителем ЛЕ является немецкий "Айнтрахт", который в этом сезоне выступает в Лиге чемпионов.