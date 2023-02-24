https://news.day.az/sport/1541160.html Стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Сегодня в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги Европы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В итоге жеребьевки были сформированы восемь пар, которые проведут друг с другом два матча. Пары 1/8 финала турнира выглядят следующим образом:
"Унион Берлин" - "Юнион"
"Севилья" - "Фенербахче"
"Ювентус" - "Фрайбург"
"Байер" - "Ференцварош"
"Спортинг" - "Арсенал"
"Манчестер Юнайтед" - "Бетис"
"Рома" - "Реал Сосьедад"
"Шахтер" - "Фейеноорд".
Первые матчи запланированы на 9 марта, ответные пройдут 16-го марта.
Действующим победителем ЛЕ является немецкий "Айнтрахт", который в этом сезоне выступает в Лиге чемпионов.
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