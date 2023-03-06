Азербайджанские гимнастки завоевали еще два "серебра" на Международном турнире в Германии

Юниорская команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала еще две серебряные медали на Международном турнире по художественной гимнастике в Германии, сообщили в понедельник Day.Az в Федерации гимнастики Азербайджана.

Международный турнир по художественной гимнастике проходит в Фелльбах-Шмидене 2-6 марта.

Команда Азербайджана завоевала "серебро" в упражнениях с пятью скакалками и пятью мячами.

Напомним, что ранее юные гимнастки заняли второе место в многоборье, так в активе команды уже три серебряные медали.

В состав юниорской команды Азербайджана в групповых упражнениях вошли - Говхар Ибрагимова, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадина Асланова, Илаха Бахадырова, Аян Садыгова, Захра Джафарова.