Все билеты на Гран-при Азербайджана Формулы-1 распроданы

Все билеты на трибуны Гран-при Азербайджана Формулы-1 2023 года, который пройдет в Баку в седьмой раз, проданы, сообщили в понедельник Day.Az в операционной компании Baku City Circuit.

На этом соревновании в Баку примет участие самая большая группа болельщиков из более чем 100 разных стран мира.

Отметим, что Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2023 года пройдет с 28 по 30 апреля, в нем примут участие 10 команд.