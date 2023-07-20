Квалификация Формулы 1 в Венгрии пройдет в новом формате

Гран При Эмилии-Романьи 2023 года должен был стать первым этапом, в рамках которого Формула 1 испытает экспериментальный формат квалификации, однако из-за отмены гонки в Имоле эксперимент перенесли на Гран При Венгрии, передает Day.Az со ссылкой на autosport.com.ru.

В рамках достижения цели по сокращению количества шин, привозимых на уик-энд, в этом году на двух этапах квалификация пройдёт в новом формате. Количество комплектов шин, доступных каждому гонщику, будет уменьшено с 13 до 11. Помимо этого будет введён обязательный для всех состав шин в каждом сегменте. Команды будут обязаны использовать Hard в первом сегменте, Medium - во втором и Soft в третьем. Если какая-то из сессий будет объявлена дождевой, то выбор шин станет свободным. В рамках эксперимента гонщикам будут доступны три комплекта жёстких покрышек и по четыре средних и мягких.

Во второй раз тесты формата квалификации состоятся на Гран При Италии. По итогам уик-эндов на Хунгароринге и в Монце будет принято решение, делать ли новую квалификацию обязательной в 2024 году или же всё останется как было.