Объявлены арбитры матча "Карабах" - "Мольде"

Стали известны судьи матча 1-го тура группы H Лиги Европы по футболу между азербайджанским "Карабахом" и норвежским "Мольде" в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, главным арбитром встречи назначен Джон Битон, которому будут помогать лайнсмены Даниэль Макфарлан и Дуглас Поттер, а также четвертый рефери Мэтью Макдермид. Судейская бригада представляет Шотландию.

Матч "Карабах" - "Мольде" состоится 21 сентября на стадионе "Тофик Бахрамов" и начнется в 20:45.

