Давид де Хеа близок к возвращению в АПЛ

Бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа может заменить в "Ньюкасл Юнайтед" травмированного голкипера Ника Поупа, который может пропустить до пяти месяцев из-за повреждения плеча.

Как передат Day.Az со ссылкой на Чемпионат, об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, де Хеа - один из потенциальных вариантов, который рассматривает "Ньюкасл". Переход испанца в английский клуб будет возможен, если он пойдёт на сокращение зарплаты.

За 12 лет в стане манкунианцев де Хеа провёл 545 матчей, в которых пропустил 590 мячей и 190 игр отыграл "насухо". В составе "МЮ" испанец стал победителем Лиги Европы, обладателем Кубка страны, дважды выиграл Кубок английской лиги и трижды - Суперкубок Англии, а также был чемпионом Англии.

Напомним, голкипер "Ньюкасл Юнайтед" Ник Поуп был заменён в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с "Манчестер Юнайтед" (0:1) из-за повреждения. Это произошло на 86-й минуте встречи. Его заменил словацкий вратарь Мартин Дубравка.

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