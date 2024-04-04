Самые яркие эмоции принесла завоеванная медаль

Соревнования прошли прекрасно, самые яркие эмоции принесла мне завоеванная медаль.

Об этом сказала в четверг Day.Az серебряный призер 4-го Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике Лала Гейдарли. Гимнастка заняла второе место в программе упражнений без предмета среди участниц 2016 года рождения (категория C).

"Сегодня выступила хорошо, тренер меня похвалила. Приятно, что я смогла завоевать медаль, ведь участниц на соревнованиях было много, и все они хорошо подготовились к первенству", - отметила представительница клуба "Оджаг Спорт".

Как отметила гимнастка, атмосфера на первенстве царит прекрасная.

"Нас всех объединяет любовь к гимнастике. Первенство проходит в дружеской атмосфере, дарит нам положительные впечатления", - добавила юная спортсменка.

Отметим, что 4-е Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике проходит 4-6 апреля. В соревнованиях участвуют более 180 гимнасток.

Наряду с представительницами клуба "Оджаг Спорт", в соревнованиях также участвуют воспитанницы Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, Дворца водных видов спорта, Культурного центра "Зиря", отделения клуба "Оджаг Спорт" в поселке Говсан и Олимпийского спортивного комплекса в Шагане.

Соревнования проходят по нескольким возрастным категориям.

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