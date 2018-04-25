Салах забил невероятный гол в ворота "Ромы" в полуфинале ЛЧ - ВИДЕО

Мохамед Салах забил невероятный гол бывшему клубу в полуфинале Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на isport.ua.

Египетский нападающий Ливерпуля Мохамед Салах забил красивый гол в ворота своей бывшей команды Ромы в первом полуфинале Лиги чемпионов.

На 36-й минуте матча Мохамед получил мяч в штрафной и отправил его в самую "девятку" ворот.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

