Салах забил невероятный гол в ворота "Ромы" в полуфинале ЛЧ - ВИДЕО

25 апреля 2018 16:21

Мохамед Салах забил невероятный гол бывшему клубу в полуфинале Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на isport.ua.

Египетский нападающий Ливерпуля Мохамед Салах забил красивый гол в ворота своей бывшей команды Ромы в первом полуфинале Лиги чемпионов.

На 36-й минуте матча Мохамед получил мяч в штрафной и отправил его в самую "девятку" ворот. 

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