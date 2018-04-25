Салах забил невероятный гол в ворота "Ромы" в полуфинале ЛЧ - ВИДЕО
25 апреля 2018 16:21 457
Мохамед Салах забил невероятный гол бывшему клубу в полуфинале Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на isport.ua.
Египетский нападающий Ливерпуля Мохамед Салах забил красивый гол в ворота своей бывшей команды Ромы в первом полуфинале Лиги чемпионов.
На 36-й минуте матча Мохамед получил мяч в штрафной и отправил его в самую "девятку" ворот.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
-
24 Апр. 20:22 11 948
-
15:58 10 357
-
24 Апр. 21:30 9 624
-
24 Апр. 22:52 8 159
-
24 Апр. 19:45 5 804