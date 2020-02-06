Путешествия в Азербайджан все больше входят в моду у россиян. И в этом нет ничего удивительного - наши страны имеют общую историю, нет языкового барьера, комфортные цены и, конечно же, традиционное кавказское гостеприимство. Не стоит забывать, что сама природа Азербайджана и её культурное наследие способны удовлетворить практически любые запросы - от спокойного пляжного отдыха до самостоятельных путешествий или экотуризма и горных лыж. Отдельным достоинством является и безвизовый въезд.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье авторитетного российского издания Russian Business Guide, где подробно рассказано об успехах нашей страны в туристической сфере и почему россияне выбирают именно Азербайджан для отдыха.

Предлагаем вашему вниманию данную статью:

История туризма

Туризму в Азербайджане уделяют огромное внимание, и это даёт результаты: за десять лет с 2009 года количество туристов, посещающих страну, выросло вдвое - примерно на 2,2 млн человек, а количество гостиниц различного класса насчитывает свыше 600. Если раньше жители России предпочитали соседнюю Турцию, африканский Египет, уже не экзотический, но всё ещё популярный Таиланд, то в режиме резкого скачка валюты путешественники всё чаще смотрят на бюджетные варианты.

Конечно, добраться из Сибири или Дальнего Востока всё ещё затруднительно - перелёт до Москвы может обойтись дороже, чем всё остальное путешествие, но уже сейчас российскими авиакомпаниями и азербайджанской АZAL открывается ряд новых направлений для удобной логистики - например, Красноярск. Самара, Иркутск. Многих россиян привлекает и путешествие на автомобиле. Для нежелающих создавать себе лишние трудности, развита система пакетных туров "всё включено" по ценам зачастую более конкурентными, чем пляжи Антальи.

Визитная карточка - Баку

Основной поток туристов приезжает посмотреть Баку. Добро пожаловать в Международный аэропорт Гейдар Алиев. Добраться до города можно двумя способами - такси (около 15 манатов) или комфортабельный автобус, отходящий каждый час до станции метро "28 мая". При передвижении на метро будьте внимательны - от одной и той же платформы поезда могут отходить по разным веткам.

Сам же Баку уже далеко не тот город, о котором писал один из знаменитых путешественников отец Фёдор, посетивший столицу в погоне за сокровищами мадам Петуховой (отрывок письма из книги "12 стульев" приведён ниже).

"Дорогая и бесценная моя Катя!

Город Баку очень большой. Здесь, говорят, добывается керосин, но туда нужно ехать на электрическом поезде, а у меня нет денег. Живописный город омывается Каспийским морем. Оно действительно очень велико по размерам. Жара здесь страшная.

Ох, матушка, забыл тебе написать про два страшных случая, происшедших со мною в городе Баку: 1) Уронил пиджак брата твоего булочника в Каспийское море; 2) В меня на базаре плюнул одногорбый верблюд. Эти оба происшествия меня крайне удивили. Тем более что верблюда я не тронул, а даже сделал ему приятное - пощекотал хворостинкой в ноздре..."

Вряд ли сейчас можно получить плевок от верблюда, да и сам Каспий - чистое море, но всё же девушкам следует соблюдать правила приличия нахождения в стране, где большинство жителей исповедует ислам. Конечно же, это не ОАЭ с её законами, но нужно уважать место пребывания и проявить уважение к себе.

Что же касается криминогенной обстановки в целом - практически все эксперты считают страну одной из самых спокойных в мире. На этом фоне странно выглядело заявление британского МИДа о нежелательности посещения Баку во время финала Лиги Европы 2019 года - последний теракт датировался 2009 годом и был жестом одиночки.

Дмитрий Расторгуев, путешественник: "Мы проводили в Азербайджане медовый месяц, и я ехал туда с некоторым опасением - моя жена эффектная блондинка, а от стереотипов можно избавиться только находясь на месте. Такого гостеприимства, доброты, отзывчивости, желания помочь мы не встречали, наверное, нигде. В жилых кварталах все пожилые бакинцы с почтением прикладывали руку к сердцу, немного наклоняли голову и говорили нам: "Здравствуйте!" Если мы мешкали и начинали что-то искать на карте, к нам сразу подходил кто-нибудь из местных и тут же говорил, как куда пройти. В метро мужчины всегда уступают место женщинам.

Важный момент - это лёгкость в общении. Здесь практически все хорошо говорят по-русски, во всяком случае, в сфере услуг. Проблемы в общении возникали буквально пару раз.

В Баку женщины и мужчины современно одеты, женщины не носят платки, но стараются вести себя скромно, здесь всё-таки чтут традиции! Мы бы охарактеризовали Азербайджан как восточное светское государство"

Баку сейчас - это удивительный город, сочетающий в себе старый город с его колоритом и вполне европейский облик новостроек. Но для тех, кто решил предпочесть пляжный отдых, стоит учесть, что непосредственно пляжей у отелей нет и до него придётся добираться на автобусе. Правда, и эта проблема решена: максимальное время ожидания 15 минут. И обязательно уделите время прогулке по ночному городу.

По достоинству оценили Баку и футбольные болельщики из разных стран, посетившие Баку 29-го мая прошлого года во время проведения финала Лиги Европы. Несмотря на давление со стороны английских клубов на УЕФА, футбольный праздник удался. Непосредственно из Англии на матч прибыло около 10 000 фанатов. К ним присоединились российские, украинские, турецкие поклонники футбола. И организация матча не вызвала нареканий ни у них, ни у УЕФА, ни у традиционно придирчивой прессы, а интернет и социальные сети пестрят восторженными отзывами.

Цены

Для любителей бюджетных путешествий Азербайджан покажется раем. К примеру: шаурма обойдётся в 60 рублей, огромная порция шашлыка - в 200, а для фанатов фастфуда Биг-мак будет стоить около 140 рублей, против российских 250. Ужин на двоих с алкоголем будет стоить от тысячи до полутора тысяч рублей. Цены на гостиницу начинаются от 600 рублей в бюджетном хостеле и от 40 долларов в гостинице. Даниил Рубинович, блогер, журналист, самостоятельный путешественник: "Наш бюджет составил на двоих около 700 долларов, и не могу сказать, что мы особо экономили".

Кухня

Любой местный житель скажет вам, что если вы хотите попробовать настоящую азербайджанскую кухню - то это только в гостях, но вряд ли это будет на 100% соответствовать истине. Во многих местах питание специально не готовят массово, а стараются соблюсти обычаи. Конечно, в основе любого стола будет мясо. Плов, шашлык, кебаб, кюфта - выбирайте на вкус. Но не надейтесь на свинину: традиционное мясо - это баранина. Обязательно пробуйте овощи или долму и уделите внимание местному хлебу из тандыра.

Отдельного внимания заслуживает чайная церемония со сладостями. Азербайджанцы пьют чай из специальных стаканчиков грушевидной формы и напоминающих вазочки "армуды".

Что посмотреть еще?

Для любителей активного отдыха Азербайджан - настоящий рай. Начните с грязевых вулканов Гобустана, посетите Гянджу и её караван-сараи,Шеки и Дворец ханов, Нахчыван, Лянкяран, Нафталан и их оздоровительные курорты, Лаза и знаменитые горные виды. Тут нет универсальных рецептов. Можно наугад ткнуть пальцем в карту - и поверьте вы не останетесь без впечатлений.

Экзотический туризм.

Всё большую популярность набирает в Азербайджане экотуризм. Из 11-ти уникальных климатических зон - 9 находятся в Азербайджане.

Красивейшие ландшафты зелёных гор, прорезанных ущельями с бурлящими реками, многочисленные термальные и минеральные источники, чистейший воздух и роскошная природа - всё это обусловливает славу этих мест. Любители охоты едут к человеку-бренду Фаику Бабанлы, руководителю клуба "Сафари". Среди охотников всего мира - это человек легенда, лицо Азербайджана, продвигающего имя страны на мировой арене. Не останавливается жизнь в Азербайджане и зимой. По всему миру гремит горнолыжный курорт "Шахдаг", набирает популярность и курорт "Туфандаг" в Габале.

Что дальше?

Азербайджан ещё не до конца развил свои возможности по приёму потока туристов из России. И прежде всего речь идёт о логистической составляющей, в которой без помощи обоих государств просто не обойтись. Алёна Чекоданова, директор туроператора "Меридиан" (Красноярск) говорит: "Потенциал роста российского туризма в Азербайджан огромный. Для этого, прежде всего необходимо развить логистику. Из многих городов улететь в Баку и обратно либо дорого, либо неудобно по времени. Безусловно, такая программа должна происходить с участием двух государств и поддерживаться финансово. Но выгода от притока туристов вполне способна перекрыть инвестиции. И, конечно же, поток туристов не может быть односторонним. Россия должна включится в процесс для привлечения туристов и к нам. Я считаю, что Азербайджан вполне способен принять 10 - 12% россиян, желающих отдохнуть за рубежом".

Практически повторяет слова Алёны и другой руководитель туристической компании Марина Корчагина: "Рост обмена туристами возможен только при условии консолидации усилий не только бизнеса, но и государства. По моим личным впечатлениям, в партнёрские отношения должна вступить и Грузия. Очень многие мои знакомые предпочитают "зацеплять" сразу две эти страны".

На мой взгляд, недооценён и морской туризм. Круиз по маршруту Астрахань-Дербент-Баку-Кара-Бугаз-Актау, возможно, с длительными остановками и пересадками просто обязан стать популярным.

Ну, а пока закончим просто: "Добро пожаловать в Азербайджан"!