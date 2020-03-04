Представляем вниманию читателей статью, опубликованную на сайте Вечерний Бишкек, которая посвящена Баку.

В стране огней

...Стою на набережной Каспия с поднятыми вверх руками и кричу: "Здравствуй, Баку!". И, кажется, множество чаек отвечают мне в ответ: "Привет!".

Первый раз в Азербайджане я была в 2013 году на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, проходившем в Габале. Тогда мне сказали: "Габала прекрасна. Но Баку..." - и в восхищении поднимали вверх глаза и руки. И вот наконец наша встреча состоялась.

В столицу Азербайджана кыргызская делегация, в составе которой были глава ЦИК, представитель президента в ЖК, председатель Ассамблеи народа Кыргызстана, депутаты и журналисты, прилетела по приглашению азербайджанской стороны на выборы в Милли Меджлис, посмотреть, как они организованы, как проводятся. Одним словом, перенять опыт. Нам ведь тоже скоро предстоит подобная битва за парламентские мандаты. Впрочем, приглашенных было очень много из разных стран и даже континентов, вплоть до Австралии и Америки. Наш десятиэтажный отель, выделенный прессе, гудел от журналистского многоголосья с утра до позднего вечера. Парламентские выборы считаются открытыми и прозрачными только при таком скоплении наблюдателей, экспертов и репортеров. То есть все в Баку соответствовало международным нормам и требованиям.

Забегая вперед, скажу, что прошли выборы, как им и положено было пройти в демократической, цивилизованной стране.

Мы прилетели в Баку за день до выборов и, приведя себя в божеский вид после многочасового перелета (прямого рейса нет, и добираться до Баку пришлось окольными путями, через Стамбул), мы помчались дышать свежим морским воздухом. Благо отель был в пяти минутах ходьбы от знаменитого на весь мир Приморского бульвара, который называют не иначе как жемчужиной Баку. "И если ты не походил по бульвару, то, считай, не видел Баку. Он для нас, как Красная площадь для россиян", - пояснил мне еще в Бишкеке один из представителей азербайджанской диаспоры.

Приморский бульвар - не узенькая дорожка вдоль моря. Это огромный парк с экзотическими растениями, правда, сейчас они все закутаны в пленку - на улице еще февраль. Понравились и прогулочные гондолы на маленькой Венеции. В парке построена система каналов, повторяющих точь-в-точь венецианские. Даже стоя на берегу, ощущаешь себя чуть-чуть итальянцем. Говорят, что от желающих поплавать летом по каналам на настоящей гондоле нет отбоя.

Бульвар берет свое начало у морского вокзала и заканчивается возле площади Государственного флага. Между ними расстояние более 16 километров, за день столько не осилить. А чтобы обойти весь парк с музеями, магазинами, и недели не хватит. До флага мы, увы, не дошли, но он настолько огромный и высокий, что виден отовсюду.

Очень много молодежи. Сидя на парапетах набережной, юноши и девушки играют на гитарах и поют, кто в одиночку, а кто и хором. Бросился в глаза и постамент с вращающимися фотографиями людей разных национальностей. Показалось, что они нуждаются в помощи. Но, как нам пояснили, такой вот оригинальный способ нашли, чтобы рассказать, показать, как много национальностей проживает в стране.

К вечеру на бульваре заметно прибавилось народа. Это любимое место встреч и отдыха бакинцев. Вечером особенно хорошо видны отсюда три гигантских здания - 190, 160 и 140 метров в высоту, - похожие на языки пламени. Они, кстати, так и называются - "Пламенные башни". Вечером они подсвечиваются и поминутно меняют цвета, словно и впрямь колеблется пламя.

И что нас удивило еще - человеческое отношение к бездомным собакам. Животных тут зверски не убивают, как у нас, их стерилизуют и чипируют. И таким образом в многомиллионном Баку добились снижения популяции собак-бродяг, которых даже подкармливают. И, как сказала одна из бакинок, она ни разу не слышала, чтобы собаки нападали на человека.

В общем, красивый суперсовременный город жил в своем привычном ритме. Но в современном есть еще и старый, даже древний город Ичеришехер, что означает "крепость", в который мы вошли через огромные Шамахинские ворота. Город окружен огромной крепостной стеной. До сих пор здесь живут бакинцы, но их немного. Старый город считается больше историко-архитектурным заведением и представляет собой колоритное восточное Средневековье. Бродить по узким улочкам можно долго - площадь старого города Ичеришехер больше 22 километров. Но мимо Девичьей башни точно не пройдешь. Высотой она 28 метров и тоже считается символом Баку. Одна из легенд ее создания гласит о девушке, которую отец захотел выдать замуж за нелюбимого человека. Пытаясь отсрочить свадьбу, девушка попросила шаха построить башню и подождать, пока она не будет закончена. Но шах не изменил своего решения, и после строительства царевна бросилась в море и разбилась о камень.

Судя по разным легендам, башне более двух тысяч лет, и строилась она, возможно, как оборонительное сооружение и стояла в море. Сейчас же находится в 250 метрах от моря. Настолько Каспий за это время обмелел.

И неудивительно, что в узких, извилистых улочках древнего города мог затеряться Геша (Миронов) из фильма "Бриллиантовая рука" - именно здесь снималась известная кинокомедия. И это местечко, где случайно упал герой Юрия Никулина, так теперь и называется - "Черт побери". Наша группа тоже заблудилась в лабиринтах Ичеришехера. Но когда мы все-таки набрели на это историческое место, радости не было предела: мужчины тут же по очереди грохались с воплем: "Черт побери!". И, конечно, кто же из туристов откажется от удовольствия сфотографироваться тут!

Даже нескольких дней было достаточно, чтобы почувствовать, что Азербайджан - самодостаточная, богатая и безопасная страна. О том, что по ее улицам даже ночью можно ходить хоть с килограммом бриллиантов, и никто их не отберет, сказал мне еще в Бишкеке бывший работник прокуратуры. Это нам подтвердили и в Баку.

И, что бросается в глаза, - даже в такое, казалось бы, не туристическое время, здесь полно туристов отовсюду. В феврале погода тут не очень. Только в день нашего приезда погода миловала, а потом подул ледяной, в прямом смысле слова, ветер с Каспия, что руки без перчаток превращались, образно говоря, в гусиные лапки.

Но эмоциональность азербайджанцев, приветливость и щедрость оказались сильнее ветра. Мы встречались не только с представителями официальных кругов, но и с простым народом - на рынках, в магазинах. Никто из местных торговцев украдкой не подсунет тебе плохой товар, ни у кого даже в мыслях этого нет. Вот торговаться тут любят, это кавказская традиция и общение. Азербайджанцы народ общительный. В ходу, конечно, государственный язык, но старшее и среднее поколение отлично владеет и русским, молодежь же в большинстве своем лучше говорит уже по-английски. Когда мы объясняли, что приехали из Кыргызстана, то, судя по реакции молодых, они не много знают о нашей стране. А вот те, кому уже за сорок, наслышаны о нас, больше о наших революциях, заканчивающихся сменой власти.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев был и остается для азербайджанцев идеалом, потому что очень много сделал для страны и ее народа, с которым был и в горе, и в радости. Его жизнь и деятельность стали эталоном власти, патриотизма в самом высоком понимании этого слова. Не припомню, в какой еще стране с таким уважением и почтением относились бы к своим бывшим руководителям, кроме Азербайджана. В память о Гейдаре Алиеве построен культурный центр, названный в его честь. Это необыкновенное здание, можно даже сказать, архитектурный шедевр, достопримечательность современного Баку.

Архитектор проекта - Заха Хадид, первая женщина-лауреат престижнейшей Притцкеровской премии, вложила в него душу. Во внешнем облике центра, как и в начертании арабских букв на стенах древних мечетей, не найти острых углов и прямых линий. Когда смотришь на это здание, а тем более когда находишься внутри, то создается впечатление нереальности, словно ты переместился в будущее, лет на сто вперед, настолько здание необычно. Говорят, если смотреть на центр с высоты, то его очертания напоминают подпись самого Гейдара Алиева.

Внутри - огромные, исключительно белые залы, как, впрочем, и сам центр, где все связано с Гейдаром Алиевым - его машины, мебель из президентского кабинета, документы, фото, одежда, награды, подарки. Здесь, как нам сказали, всегда много народа, в том числе молодежи и детей. Вот так воспитываются любовь к Родине и патриотизм. Здесь же проходят разные концерты и выставки.

Многим, кому я рассказывала о Баку, говорили мне, дескать, они купаются в нефти, поэтому такие богатые. Но и нас Бог не обидел природными богатствами. Однако... "Основная идея и идеология Азербайджана, в том числе молодого поколения, - это суверенитет, независимость и расчет на собственные ресурсы. Одна из моих целей, как президента, заключалась в превращении Азербайджана в самодостаточную и ни от кого не зависящую страну. Иными словами, экономическая независимость была основным приоритетом, потому что это - фундамент для политической независимости", - считает нынешний лидер страны Президент Ильхам Алиев.

А нефть - она, образно говоря, только подпитывает эти цель и идею.

Хотя ее, правда, много. Даже в десяти километрах от города стоят небольшие установки, качающие ее. Неподалеку от столицы из-за вырывающегося из недр земли газа пылала, говорят, тысячи лет гора Янардаг. Правда, сейчас пламя бушует только у ее подножия. Сюда тоже приезжает полюбоваться природным чудом множество туристов. Мы, конечно же, оказались в их числе.

В Азербайджане много исторических мест, связанных и с Шелковым путем, например, есть храм огнепоклонников. А также - музеи ковров, современного искусства, театры, великолепные вина и кухня. В Азербайджане маринуют даже виноград, хурму и авокадо, которые подаются к мясу или рыбе.

За четыре дня, конечно, невозможно, побывать во всех исторических местах и все попробовать, а потому так хочется продолжить знакомство со страной огней, как называют еще Азербайджан.