Удивительный Азербайджан: Пещерный город в Гобустане

Хорошо ли мы знаем свою страну? Знаем ли, на какой древней земле живем и какие чудеса окружают нас?

Азербайджан - небольшое по масштабам государство, но открытия в нем можно делать бесконечно. Если искать, если любить эту землю и интересоваться ее прошлым.

Думается, для многих станет открытием это удивительное пещерное поселение, расположенное в Гобустанском районе. Гобустан ассоциируется у нас в основном с наскальными рисунками, но в этой обширной по территории стране камней и скал есть и другие интересные места.

Выбитые в скалах руками человека пещеры близ селения Нариманкенд Гобустанского района Азербайджана, по предположению ученых, относятся к эпохе палеолита. Все пещеры между собой связаны узкими проходами и тоннельными переходами. Наверное, они служили жилищем для целого племени. В каждой пещере по центру расположено место для очага. А различные отверстия высеченные в стенах в виде полок и подсвечников, свидетельствуют о том, что в более поздние времена эти пещеры были местом уединения дервишей-суфиев, а еще позднее - гачагов.

Фотографии предоставлены группой "Охотники за артефактами"