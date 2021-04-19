Из-за закрытия Турции российские компании теряют $65 млн

Эксперты турецких СМИ продолжают следить за ситуацией на российском рынке и оценками закрытия Турции со стороны российских экспертов. Как обнадёживает официальное агентство Anadolu "туристический сектор России с нетерпением ждет возобновления чартерных рейсов в Турцию и обратно к 1 июня". И причина этого в первую очередь в том, что российские компании могут потерять $65 млн из-за приостановки полетов, передает Day.Az.

Такую оценку издание публикует на основании российских источников. Цифру озвучил Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии, сказав, что российские компании могут потерять около 5 миллиардов рублей (65 миллионов долларов) из-за остановки авиасообщения. Он добавил что туррынок надеется получить компенсацию за эти потери, а также, что правительство инициирует программу субсидирования авиакомпаний и туроператоров.

Напомним, в период приостановки ожидается только два регулярных рейса в неделю между Стамбулом и Москвой. Также планируются "вывозные" рейсы.