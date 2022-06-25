Шеки: азербайджанский город Шелкового пути, часть Всемирного наследия ЮНЕСКО

В древние времена шелковые пути прокладывали свой маршрут через Азию, Ближний Восток, Восточную Африку и Европу. По этим дорогам ценные товары перевозились по всему миру, создавая самые известные торговые пути на земле. Один из этих маршрутов пролегал через Азербайджан и горный город Шеки. Здесь произошло слияние идей, культур, традиций и ходовых товаров, что оказало значительное влияние на нынешний образ жизни азербайджанцев.

В 2019 году Шеки стал последним дополнением Азербайджана к списку объектов всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря сохранению традиционного искусства и фольклора. Он упоминается как "Творческий город ремесел и народного искусства", а также отличается фантастически сохранившейся архитектурой и чудесной природой.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье известного туристического издания Travellers Today.

Где находится Шеки?

Шеки расположен примерно в 300 км от столицы Баку, и до него можно добраться только автомобильным или железнодорожным транспортом. Расстояние может показаться небольшим, но дорога ветреная и трудная, и ее преодоление может занять от 4 до 6,5 часов.

Ночной поезд отправляется незадолго до полуночи и прибывает около 6:30 утра следующего дня, а автобусы отправляются из Баку четыре раза в день.

Самый быстрый способ путешествовать - это частное такси или автомобиль, который занимает около 4 часов, но примерно в три раза дороже, чем традиционные микроавтобусы "Маршрутка".

Главное, что посмотреть в Шеки

Этот город наполнен древними чудесами и очаровательными культурными событиями. Это главные достопримечательности азербайджанского города Шелкового пути Шеки.

Летняя резиденция шекинских ханов

Это скромное по размерам здание является одной из главных достопримечательностей, признанных ЮНЕСКО в старом городе. Это был летний дом правящей семьи Шеки, построенный в середине 1700-х годов.

Внешний фасад здания украшен тщательно отреставрированными произведениями искусства и деталями, которые делают его самостоятельным произведением искусства. Внутри вы можете полюбоваться искусством, изображающим азербайджанский фольклор, созданным местными мастерами.

Зимний дворец шекинских ханов

Сразу за крепостными стенами города находится не менее впечатляющий дворец, используемый в зимние месяцы правящей семьей.

Причудливо расписанные стены и витражи завораживают, так что не торопитесь, чтобы полюбоваться миниатюрными картинами и фресками с сюжетами.

Караван-сарай Шелкового пути

Это каменное сооружение, которое нельзя пропустить, когда-то использовалось в качестве спален для торговцев на Шелковом пути, но с тех пор было отреставрировано для размещения туристов.

Независимо от того, решите ли вы остаться в высоком здании или просто загляните на вершину, глубокая историческая ценность здания ощутима и стоит посещения.

Стекольная мастерская Шебеке

При посещении Шеки важно уделить время тому, чтобы оценить искусные ремесла, которые прославили город. Мастерская Шебеке на территории Летнего дворца должна стать вашей первой остановкой.

Шебеке - это особый способ изготовления витражей, при котором для крепления стеклянных частей не используются гвозди или клей. Вместо этого они соединяются вместе, как кусочки головоломки, создавая волшебное калейдоскопическое творение.

Шекинский музей народно-прикладного искусства

Как только вы начнете изучать ремесленное наследие Шеки, вам захочется большего. Музей прикладного и народного искусства представляет собой небольшую коллекцию внутри живописной церкви Святых.

Полюбуйтесь тканями ручной работы, скульптурами, картинами и стеклянными изделиями, которые демонстрируют мастерскую работу, производимую в Шеки.

Шекинский шелковый комбинат

Что может быть посещение Шелкового пути без поездки на настоящую шелковую фабрику? В нескольких минутах от города вы можете посетить настоящую шелковую фабрику, где производится этот желанный текстиль.

Этот город получил прозвище "Кавказский Лион" в честь французского города, который также славится производством качественного шелка.

Попробуйте местную еду

Самым популярным блюдом в регионе является пити, и поедание этого ароматного блюда само по себе является приключением. Пити - это сытное тушеное мясо из курицы или телятины, которое подают в причудливом глиняном горшочке.

Разломайте хлеб на куски, положите его в миску и продолжайте поливать хлеб бульоном из тушеного мяса. Эта восхитительная смесь послужит закуской.

Затем вы начнете измельчать оставшееся мясо деревянным пестиком, чтобы приготовить нежное второе блюдо. На десерт возьмите халву (азербайджанскую пахлаву) - липкое лакомство из кусочков теста с фундуком, пропитанное сиропом.