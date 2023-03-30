Бергамо и Бреша стали культурными столицами Италии

БЕРГАМО + БРЕША - КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА ИТАЛИИ 2023

https://bergamobrescia2023.it/en/

В 2023 году культурными столицами Италии стали Бергамо и Бреша - правительство страны еще в июле 2020 г. прияло решение поддержать два соседних ломбардских города, которые особенно пострадали от пандемии. Это также признание их богатейшего культурно-художественного наследия и способности возрождаться. Впервые в истории титул культурной столицы присвоен одновременно двум городам, которые выступают на этот раз как единое целое.

В рамках проекта целый год в обоих городах будет проходить большое количество проектов и мероприятий, которые разделены на четыре тематических раздела.

Город сокрытых сокровищ

Данный раздел позволяет максимально полно пережить ощущение открытия, встречи с новым и удивиться богатству культурного наследия. Здесь можно оценить по достоинству не только исторические памятники и археологические комплексы, легшие в основу структуры исторических центров, но и маршруты, которые выходят за пределы городов, формируя совместное ландшафтное наследие.

Город и природа

Раздел дает возможность переосмыслить и изменить отношение отдельных лиц, сообществ и предприятий к природным ресурсам, перестраивает в природоохранном ключе связи между моделями расселения, формами потребления, транспортными системами, городской производственной деятельностью и экологическими ресурсами.

Город-изобретатель

Это сумма проектов, касающихся, в первую очередь, предприятий и их представительных ассоциаций, торговых палат, университетов и технических учебных заведений, которые наряду с художественными и культурными учреждениями квалифицируют территорию как способную поощрять таланты и передовой опыт инноваций для создания будущего.

Культура как панацея

Этот раздел теснее других связан с идеей возрождения после пандемии. Пандемия усилила структурную хрупкость и поставил вопрос о медицинском уходе в центр дебатов в Италии и в Европе. Культура возникла как инструмент профилактики и социализации, который влияет на благополучие людей посредством процессов принятия и включения для построения отношений в сообществе.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ

https://bergamobrescia2023.it/en/eventi/

ЧЕМПИОНЫ ЖИВОПИСИ В БРЕШЕ И БЕРГАМО:

ЛОТТО, РОМАНИНО, МОРЕТТО, ЧЕРУТИ

Палаццо Мартиненго - Бреша, регион Ломбардия

До 11 июня 2023

https://amicimartinengo.it/

На выставке представлено более восьмидесяти шедевров, привезенных как из итальянских, так и из зарубежных государственных и частных собраний. Благодаря этой подборке посетители смогут впервые непосредственно сравнить выдающихся художников эпохи Возрождения и барокко, творивших в Бреше и Бергамо на протяжении почти четырех веков венецианского господства.

В залах Палаццо Мартиненго развернулся настоящий культурный дерби: работы великих ренессансных мастеров из Бреши, таких как Фоппа, Моретто, Романино, Савольдо и Гамбара, соперничают с полотнами мастеров из Бергамо: Морони, Пальмы Старшего, Кариани, Превитали и Лотто, чтобы выявить, как общий ломбардский культурный субстрат, обогащенный новшествами, привнесенными венецианскими живописцами (прежде всего Беллини и Тицианом), породил средства выражения в одних случаях сходные, в других - диаметрально противоположные.

ЧЕККО ДЕЛЬ КАРАВАДЖО: МОДЕЛЬ И УЧЕНИК

Академия Каррара - Бергамо, регион Ломбардия

До 4 июня 2023

www.lacarrara.it/en

В Академии Каррара проходит первая в истории выставка, посвященная творчеству Чекко дель Караваджо(1580-1630), урожденному Франческо Бонери, самому загадочному из прямых учеников Караваджо. Чекко был не только его последователем, но и моделью: он запечатлен как минимум на шести полотнах Караваджо (в том числе в "Давиде и Голиафе" и "Амур-победитель").

Благодаря бурному периоду ученичеству у Караваджо Бонери стал искусным художником и одним из самых интересных представителей европейского караваджизма. На выставке впервые одновременно представлено около 20 из не более чем 25 известных полотен Бонери, собранных из важных государственных и частных итальянских и зарубежных коллекций.

На экспозиции представлены картины художников, чьим творчеством вдохновлялся Чекко - работы Караваджо, но не только - и художников, на которых повлиял он сам. Проект знакомит с наследием не только самого малоизвестного художника, но также с творчеством "изобразителей реальности", которые сначала повлияли на становление молодого Караваджо и которым эта выставка призвана вернуть надлежащую роль в европейской художественной панораме тех лет.

НИЩИЕ И ЗНАТНЫЕ:

ДЖАКОМО ЧЕРУТИ В ЕВРОПЕ XVIII ВЕКА

Музей Санта Джулия - Бреша, регион Ломбардия

До 28 мая 2023

www.bresciamusei.com/en/event/miseria_e_nobilta_giacomo_ceruti_in_eighteenth-century_europe/

Тридцать шесть лет прошло с момента последней большой выставки, посвященной в Бреше Джакомо Черути (Милан, 1698-1767). Пришло время продолжить изучение творчества этого художника, который своими трогательными и пронзительными изображениями бедняков заявил о себе как об одном из самых оригинальных художников XVIII века.

Но дело не только в датах и юбилеях. Дальнейшее исследование творчества этого художника было вызвано тем, что за прошедшее время оценка его наследия эволюционировала и даже радикально.

Большая выставка, посвященная Черути, на примере работ, привезенных из Парижа, Вены, Мадрида, Гетеборга и многих государственных и частных итальянских собраний, демонстрирует, с одной стороны, укорененность художника в ломбардской "живописи реальности", с другой - его вписанность в мировую тенденцию живописи того времени.

Эту замечательную выставку, организованную совместно с калифорнийским Музеем Гетти, с 18 июля можно будет увидеть в Лос-Анжелесе.

ЗАМКИ, ДВОРЦЫ И СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ГОРОДКИ

С 5 марта до 4 июня 2023

С 3 сентября до 3 декабря 2023

www.pianuradascoprire.it

Весной во многих загородных особняках, дворцах и средневековых городках пройдут экскурсии и мероприятия, которые позволят совершить настоящее путешествие в Средневековье и открыть для себя исторические и художественные сокровища ломбардской равнины.

Более 20 замков, дворцов и средневековых городков, расположенных неподалеку от Бергамо, Бреши, Кремоны и Милана раскроют свои секреты в указанные в программе дни: каждое первое воскресенье месяца, с марта по июнь и с сентября по декабрь, а также в пасхальный понедельник, 1 мая, 25 апреля и 2 июня.

Локации имеют широкий разброс: они расположены по всей ломбардской равнине, потому что в Средневековье по этой территории проходила важная граница - между Миланским герцогством и Венецианской республикой. Именно поэтому здесь сохранилось богатое архитектурное наследие, множество укреплений, а также как ценные историко-художественные памятники. У вас появится возможность побывать в местах, обычно не посещаемых широкой публикой, посетить внушительные резиденции великих полководцев, места сражений и легенд, а также множество очаровательных местечек в старинных городках, которые часто находятся вне досягаемости туристических маршрутов.

В каждой локации будет проходить экскурсия и можно будет принять участие в специально проводимых мероприятиях.

Программа и обновляемая информация публикуется на сайте www.pianuradascoprire.it.

Часы работы и наличие мест обязательно проверяйте на сайте: www.pianuradascoprire.it.

Для получения информации пишите на [email protected] или позвоните по телефону +39 0363.301452.

НОЧЬ ДОНИЦЕТТИ

Бергамо, регион Ломбардия

3 июня, начало в 17:00

www.donizetti.org/it/festival-donizetti/donizetti-night/

В 2023 году в Бергамо в июне вновь пройдет "Ночь Доницетти" - летняя версия известного Фестиваля: центр города превратится в настоящий театр, который будет знакомить публику с жизнью и творчеством этого итальянского композитора, чтобы наследие Доницетти было максимально воспринято как культурное богатство города и стимул для его интеллектуального, социального и туристического развития.

В Бергамо началась культурная революция под знаком Гаэтано Доницетти и его ценности с точки зрения самобытности для города. В рамках этого проекта художественный руководитель фестиваля Доницетти, Франческо Микели, подготовил ряд мероприятий, призванных превратить оперу из элитарной формы развлечения в настоящее площадное действо - виртуальное, многоплановое, адресованное широкой публике. Одно из них - "Ночь Доницетти".

Только в Бергамо можно наслаждаться музыкой Доницетти в его родном городе. С вечера до поздней ночи здания, атриумы, площади и памятники Бергамо оживят почти 100 мероприятий, включая концерты, шоу, проекции и театральные постановки, в которых будет задействовано более 500 артистов.

ОПЕРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДОНИЦЕТТИ 2023

Театр Доницетти и другие площадки - Бергамо, регион Ломбардия

С 16 ноября до 3 декабря 2023

www.donizetti.org/it/festival-donizetti/

В программе фестиваля, который пройдет с 16 ноября по 3 декабря в Бергамо, оперы и произведения LU OpeRave, Всемирный потоп, Альфред Великий, Лючия ди Ламмермур, Маленький композитор.

Три уик-энда (16, 23 и 30 ноября) откроются LU OpeRave, новым творением, объединяющим музыку Доницетти с электронной музыкой и новыми музыкальными тенденциями. Его название отсылает к самой известной опере Доницетти, "Лючия ди Ламмермур", которой вдохновились авторы этого нового экспериментального проекта. Для спектакля, в котором публика станет неотъемлемой частью действия, выбрана нетрадиционная городская площадка с пространством общего застолья.

Первой оперой, которая будет показана в Театре Доницетти 17, 25 ноября и 3 декабря, станет "Всемирный потоп", трагико-священное произведение, созданное по новой редакции Эдоардо Кавалли для Фонда театра Доницетти. Спектакль создан художественным дуэтом Масбедо: Николо Массацца и Якопо Бедоньи, известными своими мультидисциплинарными постановками на стыке театра, искусства, видео и кино.

В рамках цикла #donizetti200 на фестивале представлена опера Доницетти, написанная композитором ровно двести лет назад: героическая драма "Альфред Великий" в новой редакции; она пройдет в Театре Доницетти 19 и 24 ноября. Это одна из опер, в которых Доницетти экспериментировал с композиторскими средствами и совершенствовал их, сравнивая с различными оперными жанрами. "Альфред Великий" будет представлен в полусценической форме в постановке Стефано Симоне Пинтора.

Третья опера, "Лючия ди Ламмермур", будет идти в Театро Сочале 18, 26 ноября и 1 декабря; впервые она была поставлена Театре Возрождения в Париже в 1839 году и была встречена с таким энтузиазмом, что театр сразу же заказал Доницетти еще две оперы. Постановщик Якопо Спирей, один из самых популярных итальянских оперных режиссеров.

Пятая опера в двух действиях под названием "Маленький композитор", впервые поставленная 13 сентября 1811 года, будет показана в субботу 2 декабря в Театре Доницетти.

БОЛЬШОЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ В ТЕАТРЕ ГРАНДЕ

Театр Гранде - Бреша, регион Ломбардия

20 декабря 2023

www.teatrogrande.it/spettacolo/accademia-bizantina_-ottavio-dantone-direttore-concerto-di-natale/

В конце XVII - начале XVIII века в Италии зародилась прекрасная традиция, которая заинтересовала многих важных композиторов того периода: концерты, посвященные празднованию Рождества.

Оркестр Академии Бизантина под руководством дирижера Оттавио Дантоне в рамках концерта "Il mastero del Natale" ("Рождественский маэстро") исполнят некоторые из этих великих шедевров.