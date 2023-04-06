В Таиланде появился новый способ нападения на туристок

Туристок и местных жительниц Бангкока вогнал в панику хулиган, орудущий в популярных у туристов местах тайской столицы. Напуганные пострадавшие рассказывают, что пьяный экстремист реагирует на женщин в белых штанах, забрызгивая их красной краской. При этом, как уверяют в тайской прессе, число пострадавших растёт по экспоненте - к одной женщине, рассказавшей свою историю в соцсетях постоянно присоединяются многие другие. При этом стражи порядка пока не могут ответить даже на вопрос, один ли извращенец-злоумышленник - или это своеобразный "флэшмоб", который могут подхватить и другие неадевкватные личности, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Шум в соцсетях подняла одна из жертв нападения - она опубликовала фото своих штанов, залитых красной краской, и предупредила всех, чтоб они остерегались подобных нападений. "Это так страшно! Я спустилась со станции Bearing BTS, и вдруг ко мне подошел мужчина и брызнул красной краской", - заявила она. После чего число жертв стало расти - видимо пострадавшие, в том числе и туристки, изначально никуда об этом не заявляли, но после первых публикаций в соцсетях стали там же рассказывать свои аналогичные истории.

"Моя подруга пережила аналогичный инцидент, когда шла по Ласаль-роуд недалеко от того же района", - такой типичный комментарий оставляют под описанием инцидента. Некоторые также заявляют, что нападавший был пьян и даже держал в руках бутылку с алкоголем. Другие отмечают, что извращенец нападает только на женщин в светлых брюках.

Общественность призывает полицию принять оперативные меры для задержания преступника и предотвращения дальнейших нападений. Но комментария от полиции пока не последовало. При этом некоторые женщины уверяют, что узнали нападающего - и что он уже арестовывался четыре месяца назад за распыление синей краски на женщин возле станции BTS Samrong в том же районе.

Другие высказывают ещё более пугающую мысль - что такой нападающий не один. И это своего рода флэшмоб, который может быть подхвачен и другими ненормальными. И хорошо если только в Таиланде.