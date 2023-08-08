https://news.day.az/tourism/1587779.html В окрестностях Агсу разбился туристический автобус - ФОТО
В окрестностях Агсу разбился туристический автобус - ФОТО
Сегодня в полдень в окрестностях Агсу произошло ДТП.
Как сообщает во вторник Day.Az, автобус с туристами потерял управление, и выехав с проезжей части, врезался в дерево.
Сообщается, что в результате аварии есть пострадавшие. На место аварии прибыла машина скорой медицинской помощи. Пострадавшим оказана необходимая помощь.
Причины возникновения инцидента выясняются.
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