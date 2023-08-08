В окрестностях Агсу разбился туристический автобус

Сегодня в полдень в окрестностях Агсу произошло ДТП.

Как сообщает во вторник Day.Az, автобус с туристами потерял управление, и выехав с проезжей части, врезался в дерево.

Сообщается, что в результате аварии есть пострадавшие. На место аварии прибыла машина скорой медицинской помощи. Пострадавшим оказана необходимая помощь.

Причины возникновения инцидента выясняются.