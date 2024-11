На Пхукет прибыл гигантский круизный лайнер

На островной курорт Пхукет в Таиланде прибыл гигантский круизный лайнер "Anthem of the Seas" и высадил сразу там 4.000 туристов. Зачем они прибыли туда, сообщило

Как передает Day.Az со ссылкой на издание Phuket Express, в минувший понедельник утром, 18 ноября, в Патонг прибыл круизный лайнер, на борту которого находилось более 4.000 иностранных туристов. По данным полиции Патонга, лайнер пришвартовался у Кораллового моста. Среди прибывших пассажиров 1.148 - это туристы из США. Около 2.000 путешественников выбрали организованные экскурсионные туры по Пхукету, а остальные 852 человека предпочли исследовать остров самостоятельно. Есть ли на борту россияне, не говорилось. Как отметил источник, большинство туристов проявили интерес к шопингу, а также к природным и культурным достопримечательностям, при этом ночные развлечения, которыми знаменит Таиланд, остались без особого внимания.

Лайнер, о котором идет речь, - это "Anthem of the Seas", круизное судно класса Quantum, принадлежащее компании Royal Caribbean International (RCI). Лайнер был построен в 2015 году и имеет длину 348 метров, ширину 41 метр и водоизмещение 168.666 тонн. Стоит отметить, что в этом круизе лайнер привёз только 4.000 пассажиров, хотя способен разместить до 4.905 туристов на 16 палубах. На борту доступны разнообразные развлечения, включая панорамную капсулу North Star, симулятор свободного падения RipCord by iFly и спортивно-развлекательный комплекс SeaPlex.