https://news.day.az/tourism/1739828.html Самолет развернулся в небе после того, как пилот забыл паспорт Самолет американской компании развернулся на полпути и вернулся в аэропорт по необычной причине. Как передает Day.Az, через два часа полета пассажиры узнали, что пилот United Airlines забыл свой паспорт и им придется вернуться в Сан-Франциско, а не приземлиться в Шанхае.
Самолет развернулся в небе после того, как пилот забыл паспорт
Самолет американской компании развернулся на полпути и вернулся в аэропорт по необычной причине.
Как передает Day.Az, через два часа полета пассажиры узнали, что пилот United Airlines забыл свой паспорт и им придется вернуться в Сан-Франциско, а не приземлиться в Шанхае.
Лайнер вылетел из аэропорта Лос-Анджелеса, на борту находилось 257 пассажиров и 13 членов экипажа.
По возвращению пассажиров пересадили на другой самолет и они прибыли в Шанхай на 6 часов позже изначально запланированного времени.
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