Самолет развернулся в небе после того, как пилот забыл паспорт

Самолет американской компании развернулся на полпути и вернулся в аэропорт по необычной причине.

Как передает Day.Az, через два часа полета пассажиры узнали, что пилот United Airlines забыл свой паспорт и им придется вернуться в Сан-Франциско, а не приземлиться в Шанхае.

Лайнер вылетел из аэропорта Лос-Анджелеса, на борту находилось 257 пассажиров и 13 членов экипажа.

По возвращению пассажиров пересадили на другой самолет и они прибыли в Шанхай на 6 часов позже изначально запланированного времени.