В Таиланде несколько туристов подверглись нападению медуз. Об этом сообщил Telegram-канал Baza, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Одна из пострадавших, прилетевшая на Пхукет, рассказала, что когда она плавала в море, то почувствовала, будто ее обвила змея. У туристки в этот момент началось сильное жжение кожи.

На ноге у нее возникли кнутовые полосы и волдыри. Через некоторое время к этим симптомам добавились нестерпимая чесотка, красные дорожки с отеком и бессонница. Утверждается, что именно так проявляется ожог от ядовитых медуз, которые в большом количестве плавают у побережья Пхукета.