Как жил настоящий граф Дракула - ФОТО

История о Дракуле является полностью вымышленной и принадлежит английскому литератору Брэму Стокеру, который взял за основу сюжета своего романа вполне реального персонажа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trendymen, Влад Цепеш - князь Валахии, прославленный своей невиданной жестокостью. Влад Колосажатель (так его прозвали современники) совершенно точно жил в своем родовом замке.

Все свои бесчинства он совершал тут же - в красивом парке, прилегающем к замку.

Глубоко в румынской сельской местности сегодня стоит Замок Бран, который является живым памятником темному Средневековью и пугающим вампирским ритуалам.

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