Эйфория от колбасы: чем опасна нитритная соль

Нитритная соль в мясе может приводить к маниакальным приступам, выяснили американские ученые. Первоначально такой эффект был замечен на людях, затем подтвердился в экспериментах с крысами. Механизм влияния соли на состояние психики пока до конца не ясен, но исследователи связывают происходящее с изменением состава кишечной микрофлоры.

Колбаса, сосиски и вяленое мясо провоцируют маниакальные приступы, выяснили американские исследователи. Среди распространенных симптомов - психическое и двигательное возбуждение, повышенное настроение или эйфория и бессонница. Об открытии они рассказали в журнале Molecular Psychiatry, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые из университета Джонса Хопкинса проанализировали более 1000 случаев гиперактивности, бессонницы, эйфории у людей с психическими расстройствами и без них. Оказалось, что сталкивавшиеся с этими состояниями люди в среднем в три раза чаще ели бекон, колбасу и другие мясные продукты, при приготовлении которых используется нитритная соль - смесь поваренной соли с небольшим количеством нитрита натрия.

Нитритная соль используется для выдерживания довольно крупных кусков мяса в рассоле, либо посыпанных сухой солью, а также при производстве колбас и сосисок. Такое выдерживание нужно не только для того, чтобы мясо просолилось внутри, но также и для того, чтобы развился его вкус. Нитрит продлевает срок хранения мясных продуктов. Посоленное нитритной солью мясо после приготовления сохраняет розовый или красный цвет, потому что нитрит связывает миоглобин и он не распадается под действием температуры.

Нитрит - лучший консервант, чем обычная соль. Он эффективен в отношении ряда болезнетворных бактерий и, что самое важное, он подавляет развитие ботулин, которые при попадании в организм способны вызывать ботулизм - тяжелое заболевание, сопровождающееся поражением нервной системы.

Изначально ученых интересовало, влияют ли на состояние психики инфекции, которыми может быть заражено мясо. Однако внимание исследователей привлекли приступы мании, которые не всегда можно было объяснить психическим расстройством. Для мании характерны эйфория, подъем энергии, который длится месяцами и сменяется депрессивным эпизодом. Такое состояние характерно также и для шизоаффективного расстройства. Мании приводят к рисковому поведению, влияют на мышление и страдающие от них люди нередко могут оказаться на больничной койке.

Как оказалось, люди с манией в 3-3,5 раза чаще потребляли мясные продукты, где содержалась нитритная соль.

"Мы рассмотрели разные аспекты питания, и просоленное мясо действительно выделялось", - отмечают авторы работы.

Выяснить, что дело именно в соли, а не в других ингредиентах, помогли эксперименты на крысах. Половина из них получала обычный сухой корм для крыс, остальным же кроме корма ученые каждый день давали кусочек вяленой говядины, изготовленной с применением нитритной соли. В пересчете на человеческие размеры, крысы потребляли количество мяса, равное примерно одной сосиске.

"Мы старались, чтобы количество потребляемой нитритной соли было эквивалентно количеству, потребляемому людьми", - объясняют исследователи.

Уже через две недели у крыс, потреблявших говядину, развились симптомы гиперактивности и бессонницы.

Далее исследователи использовали образцы говядины, изготовленные без нитритной соли. Крысы, получавшие это мясо, вели себя так же, как контрольная группа. Но когда исследователи начали давать им мясо с нитритной солью, у них развилилсь такие же нарушения поведения и сна, как в первой группе.

Ученые провели еще одну проверку - теперь крысы получали обычный корм и корм с нитритной солью. И результат снова повторился - при поступлении в организм соли у крыс развивались те же симптомы, что и у людей, евших мясо с нитритной солью, и у получавших подобное мясо крыс.

Как показало исследование кишечной микрофлоры крыс, состав бактерий в кишечнике у них менялся в зависимости от питания. Более того, у них наблюдались изменения в мозге, ранее ассоциированные с биполярным расстройством.

Хотя команда предупреждает, что пока рано делать какие-то далеко идущие выводы и кусок колбасы вряд ли способен вызвать маниакальный приступ у большинства населения, результат исследования вносит определенный факт в понимание развития биполярного расстройства, отмечают исследователи.

"Очевидно, что мания - сложное состояние, и на него влияет как генетическая предрасположенность, так и внешние факторы, - объясняют они. - Наши результаты показывают, что обработанное нитритной солью мясо может быть одним из внешних факторов".

Возможно, биполярное расстройство связано с тем, как микрофлора реагирует на нитритную соль, предполагают ученые. Они не предлагают срочно отказаться от поедания обработанного ею мяса, но надеются, что информация будет полезна тем, кто страдает от маниакальных приступов.

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