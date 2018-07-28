Какая фамилия была у Гитлера на самом деле

Генеалогическое древо фюрера на сегодняшний день уже не вызывает практически никаких споров. Хотя в свое время относительно его происхождения существовало немало версий. Одна из них приписывала Гитлеру еврейское происхождение. Подробнее об этом расскажет Day.Az со ссылкой на russian7.ru.

Генеалогические корни

Официальная перепись населения свидетельствует о том, что Адольф родился на территории Австрии в апреле 1889 года. Существует версия, что его отец Алоиз Шикльгрубер был незаконнорожденным и до 14 лет носил фамилию матери. Позже его мать вышла замуж за некого И. Г. Хидлера (со временем эта фамилия немного видоизменилась), и под этой фамилией Алоиз уже начал свою юношескую жизнь, т.е. сам Адольф уже родился в семье полноправных Гитлеров.

Отчим принадлежал к роду евреев чешского происхождения. Естественно, к генеалогическому дереву Адольфа он не имел никакого отношения. В 1928 году после ряда расследований появилась теория о том, что евреем мог быть дед Адольфа. Большинство противников политических убеждений Гитлера с радостью поддержали эту версию, пытаясь дискредитировать его личность и поставить под вопрос его членство в СС. Пробелы в биографии немецкого фюрера способствовали укреплению этой теории. Однако подняв секретные архивы, историки пришли к выводу, что никаких еврейских корней в роду Гитлера нет. И сегодня это версия признана официальной, полностью опровергая еврейское происхождение фюрера. После детального изучения рассекреченных документов было установлено, что в родословной Гитлера в нескольких поколениях были только австрийцы.

Социальное происхождение

Свое детство Гитлер всегда описывал неохотно. Его семья ничем особенным не выделялась. Мать - обычная домохозяйка, отец - государственный чиновник. Учитывая амбиции Гитлера, социальный статус играл в его жизни огромную роль. Его предки по отцовской линии были выходцами из крестьян. И только благодаря отчиму впоследствии можно было говорить уже об определенном статусе семьи. Чтобы не придавать огласке эти сведения, информация тщательно скрывалась как самим Гитлером, так и его окружением. Немало интересных фактов о том, как Гитлер пытался превозносить себя до необъяснимых высот, можно найти в трудах Вернера Мазера. Считая евреев "низшей" расой, он категорически отрицал присутствие любых примесей в своей крови, тем более еврейских. Многие современные историки утверждают, что именно стремление превознести свою расу способствовало формированию комплекса неполноценности, который по финалу всей этой истории привел к трагическим последствиям.

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