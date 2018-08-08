Как похудеть за 10-минутную тренировку

Круговые тренировки - это особенный тип занятий, на которых делаются 10-12 упражнений несколькими циклами. В этот комплекс входят силовые и кардионагрузки. Главное отличие от других тренировок в том, что здесь минимальный отдых, передает Day.Az со ссылкой на Rambler . Между движениями можно перевести дыхание 30 секунд, после каждого цикла перерыв 1-3 минуты.

Круговые тренировки дома или в спортзале предназначаются для улучшения метаболизма, сжигания жиров, развития выносливости.

За одно занятие охватываются все мышцы. Они подходят как для начинающих спортсменов, так для опытных, отличие только в сложности упражнений.

Преимущества тренировки

Невозможно заскучать - на занятиях каждый раз разные упражнения. Даются простые и сложные вариации, в зависимости от физической подготовки человека. Темп также определяется по возможностям ученика.

Похудение - при активных силовых и кардио движениях сжигается на 30% больше калорий, чем при обычной тренировке.

Сочетание разных комплексов - одно направление не позволит качественно проработать мышцы, поэтому в этой системе комбинируются 2-3 типа движений, которые и дают результат. Правильное распределение нагрузки позволяет одним мышцам отдыхать, а другим работать, повышать выносливость.

Укрепление мышц - силовые упражнения позволяют хорошо проработать зоны.

Рельеф - из-за разного комплекса сжигается больше подкожного жира, что позволяет делать тело рельефным.

Улучшение метаболизма - благодаря повторениям и среднему весу снарядов стимулируется накачка мышц кровью, что активизирует секрецию молочной кислоты, увеличивается уровень гормона роста, вместо гликогена организм сжигает жир. Спорт - это залог хорошего настроения и красивой фигуры. А круговые занятия имеют и другие достоинства, после которых хочется заниматься чаще. Главные плюсы тренировки по этой системе:

Минусы системы и предостережения

Помимо существенных плюсов, у круговых тренировок есть и недостатки. Они дают сильную нагрузку на сердце. Занятия не подходят людям с гипертонией, сердечно-сосудистой недостаточностью, аритмией, высоким внутричерепным давлением.

Если тренировка проводится в зале на тренажерах, то возникают трудности с быстрым переходом по упражнениям. Нужно ждать своей очереди.

Также нежелательно заниматься такими тренировками людям со слабой физической подготовкой, больными ногами или суставами. Новички вряд ли смогут сделать полный комплекс, а без полной проработки эффекта не будет. После операций и травм также не рекомендуется тренироваться. Беременность и послеродовой период также критерии для отмены занятий.

Перед тем как начинать тренировки, нужно обязательно посоветоваться с доктором, чтобы он помог определить подходящие упражнения. На первых порах можно составлять занятия на основе школьных программ с простыми действиями. Главное условие - делать без остановок, тогда будет эффект.

Советы и особенности выполнения тренировки

Комплекс упражнений основывается на базовых занятиях для крупных мышечных групп. Они позволяют развивать силу и массу у спортсмена. Если возможно, то лучше делать их на тренажерах. Они дают дополнительную нагрузку, человеку проще потом брать больший вес.

И еще несколько советов: При составлении плана занятия нужно комбинировать упражнения так, чтобы при каждом последующем задействовались далекие друг от друга мышцы. Например, сначала ноги, потом руки, пресс, далее прыжки и т.д. Это позволит кровь быстрее циркулировать.

На каждое упражнение должно отводиться по 15-20 повторов. Если совсем сложно без отдыха, то можно уменьшить количество, главное не делать длинные перерывы.

Перед тренировкой должна быть разминка, чтобы мышцы разогрелись.

Занятия проводятся 2-3 раза в неделю. Каждый раз должны быть разные задачи.

Перед тренировкой можно выпить стакан очищенной воды и 2 после занятия.

Женский организм менее выносливый, чем мужской, поэтому им нужны особенные условия. Девушкам рекомендуется хорошо разбираться в технике выполнения упражнений. Иметь базовую подготовку. Перед тренировкой желудок должен быть пустой, общее самочувствие хорошее.

Домашние занятия

Кардио с проработкой пресса - бег с подниманием колен, берпи, краб, горизонтальный бег, прыжки с планки с разведением ног.

Для плеч, предплечья - жим гантелями, подъемы рук, отжимания, разведение рук в наклонах.

На ноги - сумо-приседания с выпрыгиванием, прыжки: боковые, на 180 градусов, с выпадами, с широким приседом.

Для живота - скручивания, двойные, подъем ног, касание пяток, русский поворот.

В планке - боковая, касание плеч, отведение ног, паук, ходьба.

Для ног с гантелей - становая тяга, боковой выпад, перед собой, на месте, приседания.

Для ног на полу - подъем прямой ноги на четвереньках, махи, ножницы, отведение в сторону. Тренировка дома для сжигания жира включает упражнения для проблемных зон. Для эффективного занятия рекомендуются комплексы с такими движениями и акцентами:

Из этого списка можно брать по одному упражнению и будет комплекс из 7 действия, предназначенный для новичков и профессионалов. Если это выпады или подъемы ног, то не нужно забывать о противоположной стороне. На каждую ногу или руку нужно делать одинаковое количество повторений.

Можно составлять планы тренировок на счет, а можно на время. В среднем на одно упражнение дается по 1 минуте. Получается для сжигания жира достаточно 10 минут в день.

При составлении плана тренировки нужно помнить не только о днях, но и о неделях. На первой легкая интенсивность, вторая - умеренная, третья - тяжелая, четвертая - восстановление и подбор весов.

Готовые комплексы упражнений

Существует огромное разнообразие программ для круговых занятий. Они выбираются индивидуально. Можно подобрать самостоятельно или попросить тренера помочь с написанием плана. Существует классическая схема, с которой начинают тренироваться:

Прыжки "морская звезда".

Приседания.

Упор присев.

Отжимания.

Прыжки через скакалку.

Качание пресса.

Челночный бег.

В домашних условиях можно выполнять такой комплекс. В зале же можно брать утяжелители или переходить на тренажеры. Для эффективного времяпровождения рекомендуются такие упражнения:

Становая тяга с утяжелителем.

Приседания со штангой.

Прыжки на скакалке.

Жим гантелями для рук и груди.

Выпады с гантелями.

Тяга верхнего блока.

Круговые тренировки хороши тем, что человек может сам определить какая зона ему больше нужна. Различные упражнения помогают проработать каждый участок, добавить кислорода в кровь и запустить регенерацию. Но не стоит забывать о правильности выполнения, чтобы тренировки не были бессмысленными.