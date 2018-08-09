Самый мощный и быстрый Lamborghini «сведет с ума» - ФОТО
Компания Lamborghini опубликовала на свой странице в Facebook новое изображение хардкорной версии купе Aventador под названием SVJ. В подписи к фотографии, на которой видна часть кузова машины, выкрашенная в зеленый цвет, производитель указал, что возможности суперкара "сводят с ума".
Особенностью Lamborghini Aventador SVJ станет улучшенная система активной аэродинамики ALA (Aerodinamica Lamborghini Attiva), которая способна менять уровень лобового сопротивления и прижимной силы, а в поворотах по-разному загружать правую и левую сторону антикрыла. На максимальной скорости "оперение" суперкара генерирует около 490 килограммов прижимной силы, распределяя их в пропорции 40:60 между передней и задней осью.
В качестве силовой установки на Aventador SVJ будет использоваться 6,5-литровый двигатель V12, отдачу которого увеличат до 770 лошадиных сил и 720 Нм крутящего момента. Агрегат будет сочетаться с перенастроенным для более быстрых переключений семиступенчатым "роботом" ISR с одним сцеплением.
Во время тестов на "Северной петле" предсерийный прототип Aventador SVJ установил новый рекорд трассы. Гонщик Марко Мапелли проехал круг за 6 минут 44,95 секунды - на две секунды быстрее Porsche 911 GT2 RS и на секунду быстрее электрического суперкара Nio EP9.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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