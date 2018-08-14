Сомы-людоеды: правда или вымысел?

Рыбацкие байки о сомах, которые нападают на людей, ходят на Дону издавна. Есть ли у этих легенд какая-то основа, и встречаются ли сомы-людоеды на самом деле? Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на rostov.aif.ru.

Речной злыдень

Среди пресноводных рыб, обитающих в донских водоёмах, сом выделяется особо. Гурманы ценят его за вкусное нежное мясо, а балык из копчёного сома по вкусу может сравниться разве что с палтусом. Возможно, именно по этой причине сом наряду с рыбцом и шемаей негласно считается своеобразной элитой среди донской рыбы. Внешний вид сома внушает если не страх, то по крайней мере, чувство опасности.

Особенно это ощущаешь при виде крупного сома. Окрас этой рыбы сверху в основном тёмный, почти чёрный, брюхо же, напротив, светлое, как правило, серовато-белое. Голое туловище, напрочь лишённое чешуи, делает сома невероятно скользким при попадании в руки, и нередко именно это обстоятельство спасает рыбине жизнь.

Большая тупая голова, огромная для речной рыбы пасть, от которой отходят два длинных уса, ещё четыре небольших усика расположены на подбородке - таков внешний портрет нашего речного героя.

Усы сома являются своего рода навигаторами: с их помощью рыбина может найти себе пищу даже в кромешной темноте. Глаза сома по сравнению с его внушительными габаритами маленькие, как щелочки, и при этом очень злые.

В старину казаки даже называли сома речным злыднем. По сути, сом самый крупный обитатель речных вод Ростовской области. Его размеры доходят до трёх и даже до четырёх - пяти метров в длину. Только за последние четыре года на юге и в средней полосе России было зафиксировано более 20 особей сома, вес которых превышал 200 килограммов!

Запретная рыба

С давних времён с сомом было связано большое количество легенд и преданий. Древние славяне считали сома "чёртовым конём" водяного, который использует его усы как вожжи. С этим обстоятельством и был связан страх перед этой огромной рыбой, которая якобы поставляет водяному утопленников. Вот почему ловля сомов была на Руси под строжайшим запретом.

Но были и рациональные причины опасаться этой рыбы. Сом это настоящий хищник. Основной рацион его питания составляют пресноводные ры­бы. Но это, прежде всего, касается мелких и средних особей.

Крупному же сому непросто себя прокормить: охотиться за небольшой речной рыбой сому достаточно трудно прежде всего из-за своей неповоротливости, поэтому даже пойманный десяток рыб за день - это капля в море для такого пресноводного гиганта.

От этого и приходится сому быть своеобразным чистильщиком речного дна, питаясь порой даже утопленниками на глубинах водоёма. Иногда животные или птицы заходят в воду и на свою беду также становятся добычей этого пресноводного хищника.

Жители донских станиц часто рассказывают разные истории о том, как у них на глазах сомы спокойно хватали огромным ртом и заглатывали домашних гусей и уток.

Охота на людей?

Принцип охоты сома весьма несложен. Для этого рыбине нужно всего лишь спрятаться на мелководье под какую-то корягу, выждать добычу, затащить её на глубину и утопить. Бывает, что жертвой сома становится даже человек, которого довольно просто схватить за руку или за ногу и потащить на дно. К тому же поймать беззащитного купающегося человека, особенно если это ребёнок, крупному сому не представляет совершенно никакого труда.

Об этом стоит не забывать всем любителям семейного отдыха на природе. Стоит помнить, что сом - это, прежде всего, ночной охотник, который ждёт свою добычу в основном на утренних и вечерних зорях.

Дневные нападения сомов на людей имеют место только в очень жаркие дни, когда крупная рыба выходит на поверхность воды. На Дону получили широкую огласку и вызвали большой общественный резонанс несколько попыток нападения сомов на людей.

Вот что рассказал донской рыбак Владимир Кондратьев: "В то июльское утро я рыбачил неподалеку от станицы Багаев­ской. Тогда лов с берега явно не задался, поэтому пришлось на своей резиновой лодке отплыть подальше от берега.

Просидев в лодке где-то с полчаса, я вдруг почувствовал, что клюёт крупная рыба. Стал тянуть удочку на себя, но сила с обратной стороны была гораздо больше. Такая, что удочка вырвалась у меня из рук. Вдруг мою лодку стало сильно качать, а затем кто-то её и вовсе перевернул, и я оказался за бортом.

Тогда я и увидел, что прямо на меня идёт огромный сом, который оказался с меня ростом. Он очень больно укусил меня за руку, вцепившись в неё, как собака, и стал тянуть за собой.

На счастье у меня в кармане брюк лежал охотничий нож, который я взял, чтобы потрошить пойманную рыбу и сварить уху на костре. Я схватил этот нож и нанёс несколько беспорядочных ударов по рыбьей морде, после чего сом отпустил меня и скрылся. Мне с трудом удалось доплыть до берега. Раненую ру­ку пришлось лечить целую неделю, а желание рыбачить подальше от берега напрочь исчезло".

Что касается случаев, когда на Дону по вине сомов-людоедов якобы погибали люди, то официальной статистики на этот счёт нет.

Единственным за послед­ние годы подтверждённым трагиче­ским случаем была история, которая произошла летом 1996 года в селе Кулаково Воронеж­ской области, когда на Нижнем Дону жертвами гигантской рыбы стали женщина и ребёнок.

В Ростовской области подобных фактов пока, к счастью, не зафиксировано. Тем не менее, всегда нужно помнить об опасности, с которой может столкнуться каждый из нас во время отдыха у воды или рыбной ловли.

Меры безопасности

Что же может заинтересовать сома? В первую очередь, шум, который тут же привлекает его внимание и порой заставляет вылезти из-под коряги, чтобы выследить жертву.

Кроме того, сомы очень восприимчивы к различным запахам. Неслучайно при их ловле используют куриное филе, обсыпанное различными вкусовыми приправами. Поэтому даже лёгкий аромат духов, одеколона или дезодоранта может стать для сома своего рода приманкой.

Обезопасить себя от нападения этих речных хищников можно, если держаться подальше от омутов на реке - излюбленного укрытия сомов. Кроме того, не стоит заплывать на большую глубину, тем более в одиночку.

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