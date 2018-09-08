Понарошку: что на самом деле это означает

Наречие "понарошку" сегодня чаще всего употребляется детьми. Разыгрывая какие-либо ситуации, они уговариваются, что все это будет происходить понарошку, то есть не по-настоящему. Как же появилось это слово? И что оно означало раньше? Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Нарочно

Даже те, кто не являются специалистами в области русского языка, наверняка сразу скажут, что наречие "понарошку" произошло от слова "нарочно" с помощью приставки -по, и будут абсолютно правы. В этимологическом словаре Л. Н. Успенского указано, что сделать что-то "нарочно" означает совершить это что-то "намеренно", "с какой-то целью". Кстати, прилагательное "нарочный" когда-то было существительным. Так называли гонца, курьера или иного человека (служащего), направленного на какое-либо задание. Об этом писал и известный советский лингвист Д. Н. Ушаков. Как бы то ни было, наречие "нарочно" в свою очередь образовалось от другого старого слова "нарок".

Нарок

В современной речи "нарок" почти не используется, а между тем когда-то предки славян даже слагали пословицы и поговорки с этим словом. Авторы "Большого словаря русских поговорок" В. М. Мокиенко и Т. Г. Никитина в числе прочих приводят такой пример: "Нарок бы тебя изнырял!", что следует понимать как выражение негодования. В этом случае "нарок" выступает в качестве "проклятия". Однако были у данного существительного и другие значения. "Словарь древнерусского языка" (XI-XIV вв.) гласит, что "нарок" использовался вместо сегодняшних существительных "название", "наименование" (отсюда, кстати, глагол "нарекать"), а также так именовали границу и цель (намерение). Если взять последнее значение слова, то разбор слова "нарок" объясняет именно данный его смысл: "на-рок", где рок - это судьба.

Первоначальный смысл

Получается, что наречие "понарошку" состоит из 3-х частей: приставок -по и -на, а также существительного "рок". Приставка -по в данном случае выполняет функцию замены прилагательного "подобный" ("похожий"). Именно таким образом и появилось слово "понарошку", буквально обозначающее "похожий на" настоящую "судьбу" (то есть "подобный реальной жизни"). Выходит, что изначальный смысл наречия практически остался неизменен.

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