Эволюция Луны за 3 минуты - ВИДЕО
Захватывающее видео эволюции Луны показали на трехминутном видео. NASA воссоздали формирование спутника за период равный около 4,4 миллиардов лет, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.
На кадрах виден весь процесс превращения из раскаленной Луны в привычный нам серый спутник.
Видео сделали на 1000-й день миссии Lunar Reconnaissance Orbiter. Зонд LRO был запущен 18 июня 2009 на борту ракеты-носителя Atlas V и выведен на орбиту Луны 23 июня.
Спутник Земли состоит из коры, верхней мантии, средней мантии, нижней мантии (астеносферы) и ядра. На поверхности Луны находятся смесь тонкой пыли и скалистых обломков, которые образовались после взаимодействия с метеоритами.
К такой теории создания спутника склоняется большинство ученых.
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