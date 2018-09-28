Гибель парома «Эстония»: как это было

Крушение эстонского парома "Эстония" в сентябре 1994 года, повлекшее гибель более 800 человек, до сих пор во многом остается загадкой. С официальной версией гибели парома - конструктивные недостатки судна, сыгравшие роковую роль при шторме, согласны далеко не все исследователи той трагедии. Подробнее об этом расскажет Day.Az со ссылкой на russian7.ru.

Паром затонул менее чем за час

"Эстония", шедшая из Таллина в Стокгольм, потерпела крушение в Балтийском море в ночь на 28 сентября 1994 года в 35 км возле эстонского острова Утё. На пароме вместе с членами экипажа находилось 989 человек, в том числе, женщины и дети, из них спаслись лишь 137 человек. Остальные погибли (либо утонули, либо замерзли в ледяной воде), большая часть трупов так и не была найдена.

По официальным данным, паром "Эстония" вышел из порта в штормовую погоду и именно эти условия в итоге стали для него роковыми - судно, сильно накренившись, начало тонуть в первом часу ночи, и без десяти два уже все было кончено. "Эстония" ушла на дно, в том числе, вместе со своим капитаном Арво Андерсеном. В спасательных работах участвовали финские, шведские, датские и один российский вертолеты, несколько иностранных судов, оказавшихся поблизости.

Паром на том момент эксплуатировался 14 лет. Официальной причиной его крушения назван отрыв в результате шторма (с ветром до 28 метров в секунду) подъемной надводной части парома, располагающейся на носу судна (так называемый носовой визор). Именно это спровоцировало последующий 20-градусный крен "Эстонии" на правый бок и стремительный забор воды судном.

Финско-эстонско-шведская комиссия по расследованию кораблекрушения, ограничившись данными выводами о причине трагедии, прекратила свою работу 9 лет назад. "Эстонию" отказались поднимать с 60-метровой глубины, и это послужило распространению массы "альтернативных" версий его гибели, в том числе, конспирологических.

Что за "чужеродный звук"?

Допрошенный после крушения спасшийся второй штурман "Эстонии" Эйнар Кукк показал, что в первом часу ночи он почувствовал, как судно сильно содрогнулось" и раздался "чужеродный звук", природа которого штурману была не ясна. Кукк также подтвердил, что капитан парома Арво Андерсен погиб вместе с "Эстонией", большинством пассажиров и членов экипажа - именно капитан отдал последний гудок с судна, на тот момент уже практически полностью погруженного в воду.

Паром погубил взрыв?

Этой версии придерживался американский бизнесмен Грегг Бемис, который уже после завершения работы официальной международной комиссии самовольно организовал тайное исследование "Эстонии". Ряд стран, включая Россию, присоединились к международному договору о запрете экспедиций на затонувший паром, который официально считается местом упокоения сотен погибших.

Водолазы Бемиса представили германским специалистам найденные на дне моря обломки судна, анализ которых показал, что на "Эстонии", возможно, произошел взрыв. Члены официальной международной комиссии по расследованию причин крушения парома эти выводы не признали, сославшись на то, что визир с "Эстонии" был поднят еще в 1994 году и анализ его состояния достаточно убедителен, чтобы прийти к уже озвученному комиссией выводу.

Ряд независимых экспертов из вооруженных сил Британии, Эстонии также "не исключают" версии взрыва. Причем их гипотезы чаще всего сопровождаются такими осторожными фразами как "по некоторым данным", "очень похоже на", "вероятнее всего" и тому подобными.

Самым экзотическим выглядит предположение о том, что "Эстония" перевозила 50-тонный груз кобальта и около полутонны героина, и была взорвана, чтобы этот факт не вскрылся властями. На данной версии, в частности, настаивал писатель Олесь Бенюх, автор скандально известной книги о причинах гибели "Эстонии". Он привел сразу две гипотезы умышленного затопления парома, в которых фигурируют мафиози гонконгской "триады" и колумбийского наркокартеля.

Бенюх также утверждает, что не все члены команды, числящиеся погибшими (первоначально - пропавшими без вести), на самом деле мертвы - якобы некоторые из них спаслись и на сегодняшний день преспокойно проживают заграницей - таким образом их "отблагодарили" за затопление "засветившегося" противозаконного груза.

Впрочем, все эти предположения опираются на домыслы, слухи и прочую ненадежную фактуру, не нашедшую своего подтверждения конкретными доказательствами.

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