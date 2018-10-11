Дайверы сняли на камеры нападение большой белой акулы на маленькую - ВИДЕО

В прибрежных водах Южной Африки дайверы сняли на видео нападение большой белой акулы на маленькую, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Обе хищницы приплыли на запах приманки и начали драться из-за еды. На видео видно, как более крупная особь делает неудачную попытку заглотить добычу, но, потерпев неудачу, агрессивно атакует выжидающую поблизости соперницу.

Впрочем, маленькая акула не выглядит серьёзно пострадавшей, а значит, для неё всё закончилось хорошо.

Эксперт по дикой природе Би-би-си Лиззи Дейли после просмотра клипа отметила, что заснятый эпизод из жизни акул доказывает, насколько серьёзной может быть конкуренция, когда дело касается еды.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

