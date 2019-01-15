Что делать с разбитым зеркалом

Зеркало издавна воспринималось людьми как предмет, наделенный магическим могуществом. Пожалуй, нет другой такой вещи, с который было бы связано столько примет и ритуалов.

С помощью зеркала люди пытались узнать свое будущее или увидеть прошлое. Зеркало считалось дверью в параллельный мир, в нем не отражались вампиры и призраки, его занавешивали, когда в доме умирал человек.

Люди верили, что душа усопшего можете невзначай попасть в зеркало и навсегда остаться в его плену. А значит, и навредить домочадцам. А уж разбить зеркало считалось зловещим предзнаменованием семи лет несчастий. При этом имело значение и место, где разбилось зеркало.

Например, разбитое зеркало в ванной означало тяжелую болезнь и даже смерть, в прихожей - знакомство с опасным человеком, на рабочем месте - конфликты с коллегами. Разбитое карманное зеркальце предрекало ссоры с родственниками, а если зеркало разбилось на улице, то это было знаком препятствий на пути к цели.

Что же делать, если вы разбили зеркало и хотите оградить себя от возможных последствий?

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, во-первых, надо как можно скорее собрать все, даже самые мелкие осколки с помощью непрозрачной ткани. При этом ни в коем случае нельзя смотреться в них или трогать голыми руками, поэтому лучше всего орудовать совком и щеткой.

Во-вторых, осколки нужно как можно скорее вынести из дома, при этом желательно закопать их как можно дальше от места, где вы живете или выбросить в воду.

В-третьих, стоит купить новое зеркало, желательно в день полнолуния или хотя бы до обеда.

В комнате, где разбилось зеркало, можно на три часа оставить горящую свечу.

Также не стоит хранить в доме зеркала с трещинами и тем более смотреться в них. Старинные зеркала также плохое приобретением. Если вы очень хотите иметь в доме зеркало с историей, то нужно хотя бы заменить раму.

Однако, как ни странно, в некоторых случаях разбитое зеркало способно принести пользу. Например, советуют разбить зеркало, в которое смотрится заболевший человек. Тогда болезнь уйдет вместе с осколками. Также стоит избавиться от старых зеркал и купить новые, если вы хотите больших перемен, а прежняя жизнь вас не устраивает.

И напоследок немного скептицизма. Поверье о смертельной опасности разбитых зеркал пришло к нам из Средних веков, когда зеркало было признаком роскоши и стоило очень дорого.

Понятное дело, замена разбитого зеркала для хозяина означала крупную трату, а слуги не всегда были аккуратными. Вероятно, для того, чтобы слуги были осторожнее с дорогим предметом, хозяева и начали рассказывать страшные истории о разбитых зеркалах.

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