Найден способ борьбы с необратимыми симптомами шизофрении

Известно, что препараты, применяемые при шизофрении, нацелены, в основном, на так называемые "позитивные" симптомы. Позитивные они не потому, что хороши, а потому что связаны с появлением "лишних", "дополнительных" психических образований - в первую очередь, бреда и галлюцинаций. В некоторых случаях с данными проявлениями болезни можно справиться раз и навсегда, иногда речь идет лишь о периодах ремиссии. Но важнее всего то, что с этой стороны шизофрению действительно можно лечить.

Однако болезнь не так проста. И главное в ней отнюдь не бред, "голоса" и прочее. Характернее всего то, что у пациентов постепенно деградируют базовые психические функции - оскудевают эмоции, разрушается мышление, речь, мотивация, волевая сфера. Эти проявления носят название негативных симптомов и с ними врачи до сих пор справляются плохо. В большинстве случаев негативная симптоматика только нарастает.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, ученые из Медицинского центра Deaconess Beth Israel провели первое в своем роде исследование, чтобы определить основную анатомическую причину негативных симптомов шизофрении и попытаться устранить их.

На первом этапе специалисты изучили данные функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) 44 пациентов с шизофренией. Тщательный анализ сканов показал, что с негативными симптомами (но не с позитивными) ассоциировалось нарушение нервной связи между префронтальной корой больших полушарий и мозжечком.

Исследователи решили выяснить, можно восстановить этот мозговой контур с помощью неинвазивной стимуляции мозга, и если да, то приведет ли это к выздоровлению пациентов?

В качестве неинвазивной стимуляции была использована уже известная технология, которая прицельно изменяет активность мозга с помощью мощных магнитных полей. Также ученые применили имитацию данной стимуляции у пациентов контрольной группы (группа плацебо). В том и в другом случае пациенты получили два сеанса в день с интервалом в четыре часа, в течение пяти дней подряд.

Последующее сканирование головного мозга и клиническая оценка показали, что с помощью электромагнитной стимуляции связь между префронтальной корой и мозжечком была восстановлена, а негативные симптомы уменьшились. В группе плацебо улучшений не наблюдалось. Особенно хорошо электромагнитная терапия повлияла на тех людей, у кого нейронная связь была сильнее нарушена изначально.

Исследователи понимают, что для убедительных доказательств эффективности данной методики требуются более масштабные эксперименты. Однако уже можно сказать, что совершено беспрецедентное открытие, которое дает шанс на излечение миллионам человек во всем мире.

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