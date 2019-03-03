Неконтролируемое употребление антибиотиков, особенно если врач их не прописывал, может убить не только вредные бактерии, но и здоровье. Как передает Day.Az, эксперты рассказали Life.ru, чем чревато бесконтрольное применение антибиотиков.

Учёные из Дании выяснили, что употребление антибиотиков может спровоцировать психические заболевания. Специалисты изучили состояние здоровья 1 098 930 человек, которые родились с 1995 по 2012 год, и пришли к выводу, что тяжёлые инфекции повышают риск психического расстройства в 1,84 раза. Приём антибиотиков увеличивает эту вероятность ещё в 1,4 раза.

- Если антибактериальные препараты применяются при беременности сроком до 16 недель, когда происходит закладка органов и систем, то, скорее всего, антибиотики окажут негативное воздействие на развивающийся плод, - говорит врач-гинеколог Давид Сепиашвили.

В применении антибиотиков есть два важных аспекта: назначение врача и дозировка. Самолечение в случае с антибактериальными препаратами скорее пойдёт во вред, чем избавит от недуга, отмечает профессор Юрий Серебрянский. А передозировка может привести к отравлению.

К чему может привести приём антибиотиков?

Пищевое расстройство

Антибиотики убивают микрофлору кишечника, из-за этого могут начаться диарея и рвота, которые приводят к обезвоживанию и смерти.

Молочница

Микрофлора половых органов также страдает из-за антибактериальных средств. Запущенная молочница может стать причиной бесплодия.

Аллергии

Могут проявиться аллергические реакции на препарат, симптомами которых являются лихорадка, кожная сыпь, увеличение лимфоузлов.

Ослабление иммунитета

Антибиотики убивают не только вредные бактерии, но и полезные, поэтому иммунитет ослаблен и можно снова подхватить инфекцию.

Воспаления в желудочно-кишечном тракте

Нарушения микрофлоры способствуют развитию воспалений желчных путей, поджелудочной железы и лёгких.

Онкология

Воспаления, вызванные неправильным применением антибиотиков, со временем могут перерасти в злокачественную опухоль.