Учёным было трудно не только различить новые виды, но и придумать для них названия. В итоге специалисты прибегали к молекулярным исследованиям, а новые виды жуков назвали в честь выдуманных персонажей, например Йоды из "Звёздных войн". Некоторые жуки получили имена популярных биологов и учёных, в том числе Чарлза Дарвина. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, сообщает N+1.

Учёные обнаружили мелких бескрылых жуков. Их длина составляет 1,5-6 миллиметров. Жуки окрашены в различные оттенки коричневого цвета или в чёрный. Внешне насекомые между собой похожи, в связи с чем для их определения пришлось проводить молекулярные исследования.

Помимо Йоды и Дарвина жуков называли в честь персонажей комиксов и фильмов Астерикса, Обеликса и Идефикса. Также жуков назвали в честь древнегреческой богини охоты Артемиды, нобелевских лауреатов Джеймса Уотсона и Френсиса Крика, открывших структуру ДНК.