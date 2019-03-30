Детектор лжи (полиграф) - это один из самых совершенных анализаторов биологических процессов, происходящих в человеке. Дыхание, частота сердцебиения, кровяное давление, изменения в толщине сосудов, потоотделение и другие показатели, будучи зафиксированными и изученными квалифицированным оператором полиграфа, могут рассказать о психическом, эмоциональном состоянии человека и его изменениях во время тестирования. Известно, что ложь всегда идет "рука об руку" со страхом разоблачения, а страх непременно вызывает хотя иногда и внешне незаметную, но видимую для приборов биохимическую и физическую реакцию (так уж сложилось в ходе эволюции, рефлекторная реакция на страх неизбежна, так как может спасти жизнь).

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Сегодня обмануть полиграф почти невозможно - одновременно анализируется около 10 показателей, контролировать которые человек не может даже при огромном желании и научном подходе к такой задаче. Но раньше, когда полиграфы не были столь совершенны и считывали лишь пару основных показателей (дыхание и сердцебиение), они не всегда давали 100%-й результат. Если испытуемый умеет эффективно подавлять стресс при лжи, умеет сам поверить в свою ложь и не испытывает страха разоблачения, его показатели могут не отразить обман.

Применение полиграфа в середине 20 века сотрудниками ФБР и ЦРУ ставило перед советской внешней разведкой непростую задачу: детектор лжи мог выявить агентов. Так был разоблачен арестованный в 1957 году Рудольф Абель. Американцы, задержав его, не понимали, какой стране служит пойманный шпион. Он молчал и не давал никаких показаний. Включив детектор лжи, Абелю стали показывать фотографии разных стран. Увидев фото Кремля, Красной площади и русских берез, разведчик отреагировал, и полиграф разоблачил его. Абель не смог сопротивляться, хотя он был прекрасно подготовлен. Советских разведчиков, работающих непосредственно под прикрытием, обязательно учили сохранять хладнокровие в подобных ситуациях. В агенты брали не только людей с подходящим психотипом, их еще дополнительно готовили к стрессовым испытаниям и давали хотя бы минимальные знания о полиграфах. К тому же шпионов обучали и обучают действовать подобно актерам - принимать на себя роль и попросту забывать, где правда, а где ложь. Тогда полиграф, вероятнее всего, окажется бессилен. Но уметь так вжиться в роль - это редкость, как и стальные нервы.

Как рассказывает полиграфолог Олег Насонов в интервью "Tengrinews", разведчиков и агентов готовили и готовят так называемым методом десенсибилизации - потерей раздражительности. Человеку задают один и тот же вопрос десятки раз, он перестает реагировать на него, и тогда можно отвечать что угодно. И это не будет зафиксировано детектором лжи, так как вопрос "приедается", его содержание перестает волновать. Понимая, какой вопрос ему могут задать, разведчик готовит себя и теряет чувствительность к таким вопросам. Например, на вопрос "Вы шпион?" он уже может спокойно ответить "нет". Правда, опытный полиграфолог, задавая множество разных вопросов, все равно имеет высокие шансы "расколоть" даже хорошо подготовленного агента.

Но есть и известные удачные примеры, в которых разведчики, подготовленные по системе "чтобы обмануть полиграф, нужно обмануть себя самого", добивались нужных результатов. Работавший в США на разведку ЧССР и СССР чешский коммунист Карел Франтишек Кехер, сумевший внедриться в ЦРУ в отдел работы по линии Восточной Европы рассказывал, как его готовили к разведывательной работе. Разумеется, без успешного прохождения теста на полиграфе он не мог бы даже думать о том, чтобы попасть на работу в ЦРУ. Как же это ему удалось? В 2000 году в интервью Владимиру Малеванному, опубликованном в "НВО" (Независимое военное обозрение), Кехер сказал, что просто думал о кнедликах во время тестирования - о маленьких свежих чешских булочках с маком, которые он любит. Это снимало стресс. Когда его обучали, специалисты по работе с полиграфом объяснили, что игра воображения может помочь обмануть полиграф. Нужно только усиленно представлять себе приятные успокаивающие ситуации. Так Кехер и поступил. Когда потом он рассказал ФБР, что подготовка к обману полиграфа "по-советски" в 1960-е включала в себя лишь два часа лекции и один показательный сеанс, ему отказывались верить, что все так просто.