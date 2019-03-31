История с уволенной учительницей из Барнаула получила продолжение. Российские педагоги решили поддержать коллегу и запустили в соцсетях флешмоб. Учителя массово публикуют фотографии в купальниках с хештэгом #учителятожелюди. Количество публикаций перевалило за десять тысяч, причем мужчины также поддерживают женщин, сообщает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Женщины, которым посчастливилось работать учителями в России, не стесняются публиковать фотографии и обращают внимание на то, что они так же, как и все остальные люди, имеют право на личную жизнь, хобби и увлечения. Несправедливо клеймить позором человека лишь потому, что кому-то не понравилась фотография.

Ситуация Татьяной Кувшинниковой получила широкий резонанс, в конфликт вмешалось региональное министерство образования и науки, сторонам удалось найти компромисс, и учительница, которая вынуждена была уволиться из школы из-за травли, не осталась без работы.

В нашей галерее - учителя, которые опубликовали свои фото в купальниках в поддержку барнаульской коллеги.