Жители европейских и азиатских стран в пятницу, 19 апреля, наблюдали за необычным полнолунием: огромную розово-красную Луну увидели как минимум в Германии, Италии и на Филиппинах, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Розовую Луну сравнили с флоксом - цветком, который произрастает в восточных районах США и начинает цвести в начале весны.

Такое необычное явление связано с тем, что Луна в этот момент расположена на противоположной стороне от Солнца относительно Земли. Это уже второе полнолуние за месяц.

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